“Lo sguardo verso sé stessi e gli altri”: il liceo Cairoli di Varese ha accolto i 200 “quartini”

Il liceo Cairoli di Varese ha dato il via al nuovo anno scolastico con il progetto d’accoglienza “Lo sguardo (verso di sé, sugli altri e sulla realtà)”, finanziato con i fondi europei del bando Piano Scuola Estate. L’iniziativa, rivolta ai nuovi alunni, ha visto la partecipazione di quasi 200 studenti (quartini e pimini), accompagnati da un team di docenti e esperti esterni.

Le attività, articolate su due giornate (10 e 11 settembre), hanno avuto l’obiettivo di favorire l’integrazione e il potenziamento delle competenze.

I ragazzi sono stati coinvolti in laboratori in ambito umanistico-artistico e sportivo, con un focus particolare sul rafforzamento delle competenze grammaticali e logico-matematiche, con laboratori di 8 ore e 6 ore rispettivamente.

La prima giornata è iniziata con un saluto istituzionale al Salone Estense, dove la dirigente scolastica Elisabetta Rossi, insieme agli assessori alla cultura e ai servizi educativi Enzo Laforgia e Rossella Di maggio, ha dato il benvenuto agli studenti.

Successivamente, gli alunni hanno incontrato l’esperta Mariella Martorana, che ha introdotto il tema delle giornate con un intervento dal titolo: “Lo sguardo su di sé: le emozioni/Imparare a guardarsi”, aiutando i ragazzi a riflettere sul loro futuro liceale.

Il pomeriggio è stato dedicato alla presentazione dei progetti scolastici trasversali, come il Gruppo teatro e il Coro, condotti rispettivamente da Valentina Maselli e dal maestro Cifani. Dopo il ritorno in aula, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di partecipare a laboratori di conoscenza reciproca all’interno del gruppo classe, con riflessioni sui valori legati ai differenti indirizzi scolastici, presentati dai professori Martini e Mascellino.

La seconda giornata ha visto la divisione delle attività per i due indirizzi. Gli studenti del liceo classico hanno avuto un’esperienza culturale a Masnago, visitando il Castello di Masnago e approfondendo temi come il ritratto e lo sguardo nelle opere della collezione permanente, accompagnati da un laboratorio di lettura con il metodo WRW. Gli studenti del liceo socio-economico, invece, hanno partecipato a un laboratorio coreutico-musicale mirato a esplorare l’espressione corporea, curato dal gruppo AR AN TALAMH e dall’accademia Gens D’Ys.

Nel pomeriggio, le attività si sono concluse con le Olimpiadi scolastiche, che hanno mescolato le classi e gli indirizzi in un momento di sport e divertimento. La giornata si è chiusa con una merenda nel cortile di via Morselli, con frutta, bibite e pane e nutella, che ha soddisfatto proprio tutti, dirigenti e professori inclusi.

Un’iniziativa che, come ogni anno, segna un momento importante di accoglienza e crescita per gli studenti, offrendo loro non solo la possibilità di conoscersi meglio, ma anche di intraprendere il proprio percorso scolastico con un forte senso di comunità e appartenenza.