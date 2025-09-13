“Lugano vola” e la Patrouille Suisse sfreccia sul Ceresio

Il cielo ticinese si tinge dei colori della bandiera svizzera con l’attesissima esibizione della Patrouille Suisse Tiger, le “frecce tricolori svizzere”, che sarà la protagonista assoluta della giornata dedicata all’aviazione “Lugano Vola” che anima l’aeroporto di Lugano Agno dalle 10 alle 18.

La formazione acrobatica ufficiale delle Forze aeree svizzere si esibirà per mezz’ora, dalle 14.25 alle 14.55, disegnando nel cielo evoluzioni spettacolari.

L’evento, organizzato congiuntamente da Città di Lugano, Lugano Airport e Aeroclub Lugano, offre alle migliaia di visitatori attese l’opportunità di assistere gratuitamente a questo show aereo d’eccezione, e gli appassionati ppotranno anche visitare lo stand del Fan Club ufficiale della Patrouille Suisse, dove sono stati esposti materiali e memorabilia della celebre formazione.

Oltre alla performance della Patrouille Suisse, l’Airshow internazionale vedrà protagoniste dalle 12 alle 16 numerose altre formazioni acrobatiche, tra cui il WEFLY Team e il Ttake Aerobatic Team, che completeranno un programma aereo di altissimo livello.

La manifestazione offrirà al pubblico anche l’opportunità di vivere l’aviazione da vicino attraverso voli vincolati in mongolfiera grazie al Gruppo Aerostatico Ticino, visite ai velivoli della REGA – inclusi l’elicottero H145 e il jet ambulanza Challenger 650 – e tour guidati dietro le quinte dell’aeroporto.

LE INFO DAL COMUNE DI LUGANO, CON IL VOLANTINO DEL PROGRAMMA