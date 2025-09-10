Lunghe code per un incidente stradale a Cuveglio
Il sinistro stradale è avvenuto poco dopo le sette: codice verde per l’automobilista
Alle ore 7:00 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Cuveglio sulla SS394 per un incidente stradale tra due autovetture di cui una uscita di strada appoggiandosi su un fianco in un fosso.
Gli operatori hanno stabilizzato il veicolo per poter liberare l’uomo alla guida, di 58 anni, rimasto ferito in codice verde.
Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato da un’ambulanza dell’Sos di Cunardo in pronto soccorso a Cittiglio.
