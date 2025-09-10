Varese News

Varese Laghi

Lunghe code per un incidente stradale a Cuveglio

Il sinistro stradale è avvenuto poco dopo le sette: codice verde per l’automobilista

Generico 08 Sep 2025

Alle ore 7:00 i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Cuveglio sulla SS394 per un incidente stradale tra due autovetture di cui una uscita di strada appoggiandosi su un fianco in un fosso.

Gli operatori hanno stabilizzato il veicolo per poter liberare l’uomo alla guida, di 58 anni, rimasto ferito in codice verde.

Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato da un’ambulanza dell’Sos di Cunardo in pronto soccorso a Cittiglio.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.