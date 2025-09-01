Lungolago illuminato e festa: Porto Ceresio celebra gli Alpini

Domenica 31 agosto, la comunità di Porto Ceresio ha reso omaggio al Gruppo Alpini locale con la tradizionale festa annuale, un appuntamento che unisce cerimonia, riflessione e condivisione. Un evento sentito e partecipato, che ha attraversato l’intera giornata, colorando il paese con bandiere e luci tricolori.

Messa, corteo e memoria

La giornata si è aperta con la Santa Messa celebrata da Padre Davide Sollami presso la Cappella Alpina di viale Rimembranze, luogo simbolico della presenza e del ricordo alpino nel territorio. A seguire, il corteo fino a Piazza Bossi, dove, davanti al Monumento ai Caduti, si è svolta la posa della corona commemorativa.

Qui hanno preso la parola il capogruppo Francesco Rizzardi, il sindaco Marco Prestifilippo e il consigliere sezionale Piero Elli, che nei loro interventi hanno sottolineato l’importanza del ruolo degli Alpini nel tessuto sociale del paese.

“Un pilastro per il paese”: le parole del Sindaco

«Il vostro impegno, discreto ma instancabile, rappresenta un pilastro per il nostro paese – ha dichiarato il sindaco Prestifilippo –. Le vostre opere concrete e silenziose, dall’attenzione al verde alla cura dei luoghi della memoria, fino al supporto agli eventi e all’abbellimento del paese, sono segno tangibile di amore per la comunità. Gli Alpini sono un punto di riferimento non solo per i cittadini ma anche per le altre associazioni».



Un ringraziamento è stato rivolto anche alle donne degli Alpini, che hanno organizzato con grande generosità il rinfresco finale presso la sede operativa del gruppo.

Lungolago illuminato e tricolore

A rendere ancora più speciale il weekend dedicato agli Alpini è stata la suggestiva illuminazione artistica tricolore delle facciate sul lungolago. Un omaggio simbolico ai valori di solidarietà, impegno e fratellanza che il Corpo degli Alpini rappresenta da sempre.

La luce verde, bianca e rossa ha accompagnato le celebrazioni creando una cornice unica per cittadini, visitatori e famiglie che hanno voluto condividere un momento collettivo di orgoglio e appartenenza.