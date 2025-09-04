Luvinate, il Gruppo Pensionati rilancia: attività e volontariato per il nuovo anno
Dal burraco alla tombolata mensile, passando per yoga sulla sedia e camminate mattutine: ecco tutte le attività pensate per il benessere degli over 65 di Luvinate
Giochi di carte, yoga sulla sedia, gruppi di cammino e volontariato in biblioteca e a scuola: ripartono le proposte del Gruppo Pensionati Senior di Luvinate per il periodo 2025-2026. Un programma ricco e variegato, pensato per il benessere fisico, mentale e sociale della comunità over 65, che riprende slancio dopo la positiva esperienza dello scorso anno.
Un programma costruito sugli interessi dei partecipanti
Le attività, già in distribuzione in formato volantino nel paese e condivise sui canali social del Comune, rappresentano una vera e propria agenda settimanale a misura di pensionato. Dopo la ripartenza sperimentale post-Covid, l’amministrazione comunale ha deciso di consolidare e ampliare l’offerta.
«Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, quando si è avviata una attività sperimentale del venerdì pomeriggio – sottolineano Lucia Cattaneo, vicesindaco, insieme ai consiglieri Valerio Zibetti e Graziella Gallina – abbiamo deciso quest’anno di rilanciare, a partire dagli interessi e dalle disponibilità manifestate dalle persone che di volta in volta hanno partecipato».
Tempo libero, benessere e impegno civico
Il programma prevede:
tornei di carte e burraco, tombolata ogni ultimo venerdì del mese, gruppo di cammino del lunedì mattina, camminata “Quelli delle Sette” del sabato, quarta edizione dello yoga sulla sedia.
Oltre al divertimento, non manca l’attenzione al territorio: sarà possibile infatti collaborare come volontari in Biblioteca e come “nonni vigili” presso la scuola primaria.
Tutto al Centro Sociale, con il supporto del territorio
Le attività si svolgeranno nei locali al piano terra del Centro Sociale di Luvinate, grazie alla collaborazione con Daisy Accademy – Scuola d’Inglese, il Gruppo Biblioteca e il Gruppo di Cammino, sotto il coordinamento dell’Amministrazione Comunale.
Un’iniziativa che punta a rafforzare il senso di comunità e a offrire spazi di condivisione, movimento e partecipazione, fondamentali a tutte le età.
