Maltempo, notte di paura in provincia di Como: 90 interventi dei vigili del fuoco, statale Regina bloccata

Notte di lavoro senza sosta per i vigili del fuoco del comando di Como, impegnati, dopo le criticità dei giorni passati, in 90 interventi di soccorso tecnico urgente a causa delle violente piogge che hanno colpito la provincia.

Le maggiori criticità si sono registrate lungo la SS Regina, dove si sono verificati diversi episodi: a Laglio due famiglie sono rimaste bloccate nelle abitazioni e sono state soccorse dai pompieri, mentre una frana ha coinvolto un veicolo senza provocare feriti. A Brienno gli automobilisti in difficoltà sono stati assistiti, mentre ad Argegno e Colonno si segnalano nuovi smottamenti. A Sala Comacina i Vigili del fuoco hanno prestato soccorso a una persona disabile rimasta isolata.

Situazione complessa anche lungo la SP Lariana, con numerose richieste di intervento per frane. Nei comuni di Blevio e Nesso dieci persone sono state evacuate in via precauzionale.

La viabilità resta fortemente compromessa: la SS 340 Regina è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni dal km 10,300 al km 20,000, nel tratto tra Laglio e Sala Comacina, per frane e detriti sulla carreggiata. Sempre sulla Regina, in località Brienno, è stata disposta la chiusura tra il km 15,200 e il km 16,000 per l’allagamento del piano viabile.

Chiusa anche la SP 44 tra Veleso e Nesso, dove sono state segnalate piante pericolanti e uno smottamento in corso.

Sul posto operano senza sosta le squadre Anas e le Forze dell’ordine per gestire la viabilità e ripristinare, appena possibile, la sicurezza e la regolare circolazione stradale.