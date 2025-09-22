Maltempo, ancora frane e smottamenti in provincia di Como

Mattinata difficile sul lago di Como, dove alle 7.10 di oggi si è verificata una frana lungo la SP ex SS 583, in via Torno, nel tratto compreso tra i comuni di Como e Blevio. ( nella foto l’interruzione a Colonno)

Galleria fotografica Maltempo a Como: smottamenti a Blevio e Colonno 3 di 3

Smottamenti anche a Colonno lungo la Statale 340 Regina chiusa temporaneamente, in entrambe le direzioni, al km 19,300. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Un fronte di detriti e materiale franoso ha invaso la carreggiata, travolgendo una vettura in transito. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha richiesto un intervento di soccorso tecnico urgente, tuttora in corso. La strada è stata immediatamente interdetta al traffico per consentire la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del materiale caduto.

La situazione crea nuovi disagi alla viabilità locale, già messa a dura prova in queste settimane: solo dieci giorni fa, sempre a Blevio, un’altra frana aveva reso necessario l’intervento dei soccorritori e aveva interrotto la circolazione lungo la stessa arteria.

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona ha inoltre causato diversi danni in città: dalla mattina presto, a partire dalle 6.50, i Vigili del fuoco hanno già portato a termine una decina di interventi a Como per allagamenti e problemi collegati all’acqua.

A Turate, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato in un sottopasso allagato.

Al momento si attende la valutazione dei tecnici e delle autorità competenti per stabilire i tempi di riapertura della strada, che resta una delle principali vie di collegamento lungo il lago.