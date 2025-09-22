Maltempo, ancora frane e smottamenti in provincia di Como
A Blevio, già colpita il 10 settembre, un'auto travolta dal fango, vigili del fuoco sul posto, non si segnalano feriti. A Como città decine di interventi pe ril maltempo. Chiusa la Regina a Colonno
Mattinata difficile sul lago di Como, dove alle 7.10 di oggi si è verificata una frana lungo la SP ex SS 583, in via Torno, nel tratto compreso tra i comuni di Como e Blevio. ( nella foto l’interruzione a Colonno)
Smottamenti anche a Colonno lungo la Statale 340 Regina chiusa temporaneamente, in entrambe le direzioni, al km 19,300. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.
Un fronte di detriti e materiale franoso ha invaso la carreggiata, travolgendo una vettura in transito. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha richiesto un intervento di soccorso tecnico urgente, tuttora in corso. La strada è stata immediatamente interdetta al traffico per consentire la messa in sicurezza dell’area e la rimozione del materiale caduto.
La situazione crea nuovi disagi alla viabilità locale, già messa a dura prova in queste settimane: solo dieci giorni fa, sempre a Blevio, un’altra frana aveva reso necessario l’intervento dei soccorritori e aveva interrotto la circolazione lungo la stessa arteria.
L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona ha inoltre causato diversi danni in città: dalla mattina presto, a partire dalle 6.50, i Vigili del fuoco hanno già portato a termine una decina di interventi a Como per allagamenti e problemi collegati all’acqua.
A Turate, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un automobilista bloccato in un sottopasso allagato.
Al momento si attende la valutazione dei tecnici e delle autorità competenti per stabilire i tempi di riapertura della strada, che resta una delle principali vie di collegamento lungo il lago.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.