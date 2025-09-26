Maschere e autoritratti 3D per i bambini alla Biblioteca di Cuasso

La Biblioteca di Cuasso propone ai bambini due laboratori artistico-espressivi gratuiti a cura dell’arteterapeuta Marta Scamarcia.

Il primo incontro è per sabato 27 settembre con AUTORITRATTO 3D e secondo incontro sabato 11 ottobre con tema MASCHERA.

Sono occasioni divertenti in cui sperimentare nuove possibilità espressive.

Ogni incontro verrà introdotto da una lettura.

Entrambi inizieranno alle 10 e sono destinati alla fascia d’età 6-10 anni.

I posti sono limitati dunque la prenotazione è necessaria scrivendo una mail a biblioteca@comune.cuassoalmonte.va.it.