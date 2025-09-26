Varese News

Tempo Libero

Cuasso al Monte

Maschere e autoritratti 3D per i bambini alla Biblioteca di Cuasso

Nelle mattinate di sabato 27 settembre e 11 ottobre la biblioteca propone ai bambini dai 6 agli 11 anni due laboratori gratuiti con l’arteterapeuta Marta Scamarcia.

Generico 22 Sep 2025
Bambini

27 Settembre 2025 - 11 Ottobre 2025

La Biblioteca di Cuasso propone ai bambini due laboratori artistico-espressivi gratuiti a cura dell’arteterapeuta Marta Scamarcia.
Il primo incontro è per sabato 27 settembre con AUTORITRATTO 3D e secondo incontro sabato 11 ottobre con tema MASCHERA.

Sono occasioni divertenti in cui sperimentare nuove possibilità espressive.
Ogni incontro verrà introdotto da una lettura.
Entrambi inizieranno alle 10 e sono destinati alla fascia d’età 6-10 anni.
I posti sono limitati dunque la prenotazione è necessaria scrivendo una mail a biblioteca@comune.cuassoalmonte.va.it.

Maggiori Informazioni

26 Settembre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.