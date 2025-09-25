Maxi emergenza a Como, 17 persone soccorse per una sospetta intossicazione in una ditta di Rebbio
L'allarme è partito poco prima delle 10 in un'attività lavorativa di via Attilio Lenticchia. Sul posto sei ambulanze con il supporto di due mezzi di soccorso avanzati, i Vigili del fuoco, la Questura di Como e Ats Insubria
Grande dispiegamento di mezzi di soccorso questa mattina a Como, dove in un’azienda nel quartiere di Rebbio 17 persone hanno accusato malori per la probabile inalazione di sostanze pericolose al momento non ancora identificate.
L’allarme è partito poco prima delle 10 in un’attività lavorativa di via Attilio Lenticchia. Sul posto sono state inviate sei ambulanze con il supporto di due mezzi di soccorso avanzati. Anche i Vigili del fuoco, la Questura di Como e Ats Insubria hanno inviato personale e mezzi per i soccorsi e per individuare le cause dell’intossicazione collettiva. Sul posto anche personale di Arpa Lombardia e il nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco di Milano specializzato nell’affrontare questo tipo di emergenze legato a dispersione di sostanze pericolose.
Quasi tutte le persone coinvolte sono state visitate sul posto, mentre per tre persone è stato necessario il ricovero in ospedale.
Sono in corso le indagini per chiarire cosa abbia provocato l’intossicazione collettiva.
