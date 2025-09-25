Mese mondiale dell’Alzheimer: le iniziative a Gerenzano e Cislago

“Parole, azioni e relazioni: vivere accanto a chi ha la demenza”: è questo il nome del progetto promosso dalle Comunità amiche delle persone con demenza di Gerenzano e Cislago. Lunedì 29 settembre e mercoledì 8 ottobre sono previste due serate formative dedicate a familiari e caregiver di persone con demenza che hanno l’obiettivo di fornire informazioni utili e strategie pratiche per affrontare questa complessa condizione.

Gli incontri sono tenuti dai professionisti della comunità sanitaria Villaggio Amico, divenuta insieme ai comuni di Gerenzano e Cislago Comunità amica delle persone con demenza: la psicologa Alessia Rossetti; la dottoressa Sara Maria Colombo; la terapista occupazionale Giorgia Rossi. Nel corso delle due serate si parlerà di cos’è la demenza, dei campanelli d’allarme, i sintomi, le strategie comunicative e relazionali, i consigli pratici per l’assistenza al domicilio. Il primo incontro si terrà nella sala consiliare del Comune di Gerenzano; il secondo invece, a Cislago, presso Villa Isacchi.

Gerenzano e Cislago hanno voluto organizzare gli incontri in entrambi i Comuni per sensibilizzare quante più persone possibili, in linea con i principi del sigillo Comunità amica delle persone con demenza. Si tratta di un progetto virtuoso il cui risultato è la creazione di comunità in cui le persone con demenza sono rispettate, comprese, sostenute e dove l’obiettivo principale è aumentare la conoscenza della malattia come strumento per ridurre l’emarginazione e il pregiudizio sociale, in modo da permettere loro di partecipare alla vita attiva della comunità e migliorarne la qualità di vita. Una comunità amica delle persone con demenza mette in rete cittadini, istituzioni, associazioni e categorie professionali di una città al fine di rendere i suoi spazi, le sue iniziative e le sue relazioni più fruibili da tutti, senza esclusione delle persone con demenza e dei loro familiari. Abbiamo voluto dare inizio a questo progetto nel mese dedicato all’Alzheimer, settembre, per dare voce alle esigenze che ogni giorno familiari e caregiver di persone con demenza si trovano ad affrontare.

L’iniziativa nasce proprio da un confronto con i familiari, «dal loro bisogno di momenti formativi che siano anche di conforto e di stimolo» ha commentato Marina Indino, referente della Comunità amica delle persone con demenza di Gerenzano e direttore generale dei Villaggio Amico. «Il nostro obiettivo è creare una rete di supporto, che noi come comunità sanitaria promuoviamo attraverso la formazione e collaborando con le altre Comunità amiche, che in questo caso hanno coinvolto anche medici di medicina generale del territorio che per primi si trovano a supportare e dare indicazioni pratiche ai familiari di persone con demenza».

Per maggiori informazioni e prenotazioni: tel. 02 96489496 – info@villaggioamico.it – www.villaggioamico.it “Parole, azioni e relazioni: vivere accanto a chi ha la demenza” 29 settembre, ore 20.00 Sala Consiliare – Comune di Gerenzano (VA) 8 ottobre, ore 20.00 Villa Isacco, Cislago (VA)