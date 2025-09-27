Mondiali di Shanghai, l’otto azzurro quinto in finale con Giovanni Codato della Canottieri Gavirate

C’è anche il talento della Canottieri Gavirate Giovanni Codato nell’otto maschile azzurro che ai Mondiali di Shanghai è tornato a disputare una finale iridata dopo sette anni, chiudendo con un onorevole quinto posto. (foto Federazione Italiana Canottaggio)

Codato protagonista con l’otto

L’equipaggio tricolore, composto da Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato e con al timone Alessandra Faella, ha provato a restare agganciato ai giganti della specialità.

La gara ha visto l’Olanda dominare sin dalla partenza, davanti a Gran Bretagna e Stati Uniti. L’Italia, partita in sesta posizione, ha superato la Polonia a metà gara e si è lanciata all’inseguimento dell’Australia, fermandosi però al quinto posto a poco più di un secondo dagli oceanici.

Un ritorno importante

Per l’otto azzurro si tratta di un ritorno significativo nella finale mondiale, un traguardo che mancava dal 2017. Un risultato che conferma il valore del gruppo e che dà fiducia per il futuro.

Per Giovanni Codato e per la Canottieri Gavirate, società da anni punto di riferimento nazionale e internazionale, si tratta di un nuovo riconoscimento della qualità del lavoro svolto sulle acque del lago.

Gli altri risultati italiani

Nella stessa giornata l’Italia ha ottenuto un altro quinto posto nel quattro con PR3 mix, confermando la solidità del movimento paralimpico azzurro.