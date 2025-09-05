Olimpiadi di Milano – Cortina e sanità: quale eredità in vista? Se ne parla alla Liuc

Rafforzamento dei poli ospedalieri, realizzazione di strutture flessibili e riconvertibili, sviluppo di un sistema di emergenza avanzato: sono solo alcuni esempi della trasformazione che sta avvenendo sui territori in vista delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026. I Giochi Olimpici invernali potranno infatti (e molto è già stato fatto) contribuire a rafforzare il sistema sanitario nazionale e delle regioni coinvolte.

Se ne parla venerdì 12 settembre 2025 all’Università LIUC dalle ore 14.00 in un incontro dal titolo “Oltre lo sport: la legacy sanitaria delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026”.

“Non si tratta solo – anticipa Davide Croce, docente LIUC e Olimpic Hospital Advisor Manager – di infrastrutture, ma di una necessaria evoluzione dal punto di vista dei professionisti e manager della sanità, che per un evento come questo devono essere in grado di allestire e gestire servizi complessi attivi 24 ore su 24. Nel convegno presenteremo esempi concreti legati ad Aziende Ospedaliere e Case di Comunità, sia esistenti che in arrivo dopo le Olimpiadi. Non solo: un’organizzazione come quella dei Giochi non può prescindere oggi dall’utilizzo dell’IA, che verrà infatti impiegata, ad esempio, per pianificare interventi in caso di incidenti ed emergenze, sulla base di quanto avvenuto in precedenti edizioni”.

Il convegno si rivolge a professionisti e policy maker del settore sanitario con l’obiettivo di riflettere, attraverso il caso Milano-Cortina, sui presupposti manageriali e operativi di una eredità orientata alla resilienza dei servizi, alla sostenibilità infrastrutturale, alla valorizzazione delle competenze.

Un’occasione per ragionare su come i grandi eventi possano essere motore di innovazione nei sistemi sanitari complessi. L’evento è patrocinato dalla Fondazione Milano – Cortina e vedrà la partecipazione di rappresentanti della stessa Fondazione e di Regione Lombardia.

Programma

13:30 | Accredito e welcome coffee

14:00 | Apertura dei lavori e saluti istituzionali

Anna Gervasoni, Rettore Università LIUC

14:30 | Olimpiadi e salute pubblica: un’eredità che va oltre il 2026

Guido Bertolaso, Assessore al Welfare, Regione Lombardia (in attesa di conferma)

14:45 | Tavola rotonda: Investimento e legacy sanitaria

Modera:

Davide Croce, Docente LIUC e Olimpic Hospital Advisor Manager

Discutono:

Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning & Legacy Officer, Fondazione Milano

Cortina 2026 (in video collegamento)

Anna Gervasoni, Rettore Università LIUC

Marco Alparone, Vicepresidente & Assessore al Bilancio e Finanza, Regione Lombardia

Emanuele Monti, Executive Board member AIFA & Presidente Commissione Welfare, Regione Lombardia

15:15 | Tavola rotonda: La sanità nel cuore dei Giochi

Giuseppe Massazza, Chief Medical Officer, Fondazione Milano Cortina

2026 e Professore Ordinario Università di Torino

Alberto Zoli, Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Ranieri Guerra, già Direttore Generale Aggiunto, Organizzazione Mondiale della Sanità

Davide Croce, Docente LIUC e Olimpic Hospital Advisor Manager

16:15 | Coffee break & networking

16:30 | Sessione progettuale + Q&A: Cosa resta dopo il 2026?

Giuseppe Massazza, Chief Medical Officer, Fondazione Milano Cortina

2026 e Professore Ordinario Università di Torino

Fabio Pigozzi, Prof. Ordinario, UniRoma4 & Membro, Federazione Internazionale di

Medicina dello Sport & Membro, commissione medica CIO

Ida Ramponi, Direttore Generale di Asst Valtellina e Alto Lario

Conclusione

con Mario Melazzini, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia

17:30 | Chiusura dei lavori: Verso un modello italiano di health legacy

Davide Croce, Giuseppe Massazza