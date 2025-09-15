Oriano-Oneda conquista il “nuovo” palio di Sesto Calende
Le frazioni "di terra" vincono per la quinta volta la sfida sull'acqua. Sfortunata Lisanza, beffata dalla rottura del timone
Al Palio Sestese vince il rione delle frazioni “di terra”, Oneda-Oriano, che consolida il suo ruolo nella tradizionale sfida sestese, quest’anno rinnovata anche con l’introduzione dei “dragon boat”.
La quattordicesima edizione del Palio Sestese – presentata come una nuova stagione – si è chiusa domenica sera «con piena soddisfazione di tutti: organizzatori, volontari, competitori e soprattutto pubblico».
I dragon boat degli otto rioni si sono sfidati sabato 13 e domenica 14 settembre. Dopo la vittoria del 2023, Oriano-Oneda ha confermato la sua tradizione e raggiunge così San Giorgio a quota 5 vittorie.
Sfortunata invece Lisanza ha perso il timone e si è dovuta accontentare di un posto d’onore pienamente meritato.
Ovviamente tutto intorno c’era anche il ricco programma di festa in centro, tra le vie e il lungofiume davanti alle acque del Ticino: una grande e bella festa popolare.
