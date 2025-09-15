Oriano-Oneda conquista il “nuovo” palio di Sesto Calende

Al Palio Sestese vince il rione delle frazioni “di terra”, Oneda-Oriano, che consolida il suo ruolo nella tradizionale sfida sestese, quest’anno rinnovata anche con l’introduzione dei “dragon boat”.

La quattordicesima edizione del Palio Sestese – presentata come una nuova stagione – si è chiusa domenica sera «con piena soddisfazione di tutti: organizzatori, volontari, competitori e soprattutto pubblico».

I dragon boat degli otto rioni si sono sfidati sabato 13 e domenica 14 settembre. Dopo la vittoria del 2023, Oriano-Oneda ha confermato la sua tradizione e raggiunge così San Giorgio a quota 5 vittorie.

Sfortunata invece Lisanza ha perso il timone e si è dovuta accontentare di un posto d’onore pienamente meritato.

Ovviamente tutto intorno c’era anche il ricco programma di festa in centro, tra le vie e il lungofiume davanti alle acque del Ticino: una grande e bella festa popolare.