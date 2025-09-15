Pagelle Pro Patria: Rovida chiude la saracinesca, Masi e Giudici ingenui
Il portiere è il migliore in campo. Tra i tigrotti buona prova per Reggiori, Ferri e Orfei. Mastroianni lotta e dà grande impegno
ROVIDA 7 – Migliore in campo tra i tigrotti, perché con le sue parate ha permesso alla Pro Patria di mantenere la porta inviolata.
REGGIORI 6,5 – Dopo un avvio titubante condito da qualche errore, l’ex Castellanzese è cresciuto con il passare dei minuti e si è reso protagonista con alcune chiusure provvidenziali.
MASI 5,5 – Partita buona nel primo tempo, dove ha dato l’esperienza di cui la squadra aveva bisogno, poi nel secondo tempo con la doppia ammonizione ha rovinato tutto, lasciando i suoi in 10.
MOTOLESE 6 – Miglior partita fino a questo momento, per l’ex Bologna che ha sfornato una prestazione solida e ordinata.
GIUDICI 5 – Un passo indietro rispetto alle altre prestazioni, perché si è visto meno del solito in avanti. Poi nel secondo tempo si è beccato il rosso diretto, che ha lasciato la Pro Patria in doppia inferiorità.
BAGATTI 5,5 – Prestazione non del tutto convincente, con un primo tempo in cui ha faticato e si è visto poco.
(Dimarco 6: ingresso buono per dare una mano in fase difensiva).
Una Pro Patria eroica in 9 strappa un buon punto; il derby finisce 0-0
DI MUNNO 6 – Prestazione sufficiente sia in fase di smistamento di palloni, che in fase difensiva. Nel finale ha dato una mano a portare a casa il punto.
FERRI 6,5 – Buona prova del capitano, che nel primo tempo è stato il più pericoloso dei tigrotti. Poi nel secondo tempo ha lottato e aiutato la squadra in fase difensiva. (Schiró SV)
ORFEI 6,5 – Minaccia costante per la difesa ospite, con le sue iniziative sulla corsia mancina.
(Morra 6: è entrato bene e ha dato un buon contributo sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sui suoi piedi è capitata una buona occasione nel finale)
RENELUS 6,5 – L’ex Reggina è stato autore di un’ottima prova, perché sia nel primo che nel secondo tempo si è rivelato un pericolo costante per la difesa del Novara, con la sua fisicità e la sua velocità. (Citterio 6: ottimo ingresso per il numero 14, che ha conferito maggiore freschezza in avanti)
MASTROIANNI 6 – Anche se non ha trovato la via della rete, ha comunque fatto una gara di sacrificio e di lotta.
(Aliata SV)
ALL. GRECO 6 – Approccio alla gara migliore rispetto alle prime uscite. I cambi sono stati molto buoni, perché hanno dato un buon contributo per evitare la sconfitta.
Greco soddisfatto della squadra: “Grande carattere, grandi valori e attaccamento alla maglia”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.