Greco soddisfatto della squadra: “Grande carattere, grandi valori e attaccamento alla maglia”

PRO PATRIA – NOVARA 0-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

Greco: “Ai ragazzi ho detto di essere molto orgoglioso, perché questa partita si poteva anche perdere. Sarei stato dispiaciuto perché è un mese e mezzo che lavoro qui, con la volontà di creare qualcosa di bello, ma ci vuole tempo. Questi ragazzi hanno dato un segnale sotto l’aspetto dei valori, del carattere e dell’attaccamento alla maglia e i tifosi di questo devono essere orgogliosi. Poi ovviamente ci sono gli altri aspetti su cui lavorare, e ripartiremo dalla partita di oggi”.

Greco 2: “La scelta di Bagatti era dovuta alla loro fisicità, perché loro hanno cambiato sistema di gioco, cosa che non mi aspettavo, soprattutto che non giocassero a 4. Bagatti per le sue caratteristiche negli inserimenti, poteva essere sfruttato con i cross. Pensavo che Schirò sarebbe potuto entrare con la sua qualità in campo aperto a partita in corso”.

Greco 3: “Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, ma neanche malissimo. Ho visto il miglioramento che mi aspettavo, poi c’è chi ha fatto bene e chi è partito un po’ contratto come Reggiori, ma sono aspetti da migliorare nel tempo. Il fatto che loro abbiano cambiato modulo e questo ci ha sorpresi, con una partita piena di duelli e palle sporche, ma noi ci siamo stati bene. Poi chiaramente le espulsioni hanno cambiato tutto”.

Greco 4: “La nostra strategia dipendeva da come loro volevano scalare su Bagatti, che si inseriva, e da come Ranieri sviluppava il gioco, lasciando liberi centralmente Renelus e Mastroianni, ma alla fine veniva più facile attaccare alle spalle dei difensori. Le difficoltà sono state dettate dal campo che ti dà meno sicurezza rispetto a quello che si vuole fare sulle uscite, quindi a volte si preferisce andare sul sicuro e questa è una cosa da migliorare”

Greco 5: “Andare a Vicenza con due uomini in meno cambia prospettiva ai ragazzi, non a me. Nel percorso che ho in mente voglio vedere la squadra a febbraio. Ho un’idea e ne sono convinto. Quello che viene fino a quel momento come risultati e difficoltà, farà parte del percorso. Questa prestazione avvicina la gente alla squadra. Quando la squadra dà la gente si identifica anche nelle difficoltà.”

Greco 5: “In quattro partite abbiamo alternato cose buone a cose meno buone. Nel secondo tempo oggi non siamo partiti benissimo. Questa è stata la miglior partita come approccio iniziale e questo mi è piaciuto. Non siamo stati puliti tecnicamente dobbiamo migliorare. Sugli episodi penso di essere Lucido, corretto e Coerente. Sono tre partite che ci penalizzano in maniera molto pesante e questo fa parte del gioco, domenica noi perdiamo giocatori molto importanti come Masi. E sono convinto che faranno di tutto per migliorare l’arbitraggio”.

Rovida: “Oggi abbiamo difeso da squadra vera e questo è stato un nostro punto di forza, così come quando abbiamo fatto le rimonte nei secondi tempi, riuscendo a ribaltare il risultato. Questi due sono aspetti importanti”.

Rovida 2: “A difendere siamo stati tutti bravi, perché difendere in così pochi è difficile e vuol dire dal punto di vista della comunicazione e della voglia di non prendere gol. Siamo solo all’inizio del percorso, però siamo riusciti a dimostrare alcuni punti di forza”.

Rovida 3: “Nella vita come nell’ambiente professionale bisogna avere punti di riferimento, senza dare troppa importanza al contesto intorno sia positivamente che negativamente, soprattutto in un ruolo complicato come il portiere, dove devi mantenere un certo equilibrio mentale, per mantenere una prestazione fino alla fine”.