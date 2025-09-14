Pari per il Varese, mister Ciceri: “Non amo gli 0-0 ma l’atteggiamento è quello giusto”
L'allenatore biancorosso dopo la gara contro il Chisola: "Abbiamo rischiato, siamo stati anche fortunati sui due pali loro, però la fortuna ce la siamo cercata perché non abbiamo mai mollato e abbiamo provato anche noi a vincere". Marangon: "Mi adatto, l'importante è giocare"
VARESE – CHISOLA | LE VOCI DEI PROTAGONISTI
ANDREA CICERI (Allenatore Varese): È stata una partita maschia, combattuta, tosta, sporca. Ho chiesto io alla squadra di fare una partita sporca perché trovavamo una squadra forte e le condizioni del campo non erano facili per poter giocare tanto. Serviva reggere la loro forza d’urto e ne è venuta fuori una gara vibrante e combattuta. Chiaro che abbiamo rischiato, siamo stati anche fortunati sui due pali loro, però la fortuna ce la siamo cercata perché non abbiamo mai mollato e abbiamo provato anche noi a vincere. Penso che alla fine l’equilibrio del risultato sia giusto e questo punto ce lo teniamo stretto perché figlio di una prestazione maschia in cui non abbiamo regalato niente.
CICERI 2: Proviamo sempre a vincere e con i cambi abbiamo tentato di approfittare della loro condizione. L’ingresso di Qeros è stato positivo, ha preso due gialli agli avversari e ha creato qualcosa, poi speravo anche che Pliscovaz potesse trovare la zampata in area. Ci abbiamo provato fino alla fine, con l’occasione di testa di Barzotti murata sulla linea, il tiro di Cogliati parato, e l’ultimo di Tentoni che hanno fatto gridare al gol. Siamo arrivati vicini alla vittoria ma anche alla sconfitta, quindi questo pareggio va bene e continuiamo il nostro percorso. Adesso pensiamo alle prossime tre partite ravvicinate: arriviamo un po’ tirati dalle assenze, ma chi sta giocando sta trovando condizione. Non sarà facile, ma dobbiamo adattarci e avere sempre questo spirito di sacrificio.
NICOLA ASCOLI (Allenatore Chisola): Credo che ai punti avremmo meritato qualcosa in più di uno 0-0, ma uscire da Varese con un punto è un bel risultato: questa piazza merita categorie superiori e auguro ai biancorossi di tornare nel professionismo il prima possibile. Sapevamo di affrontare una squadra forte che infatti ci ha messo in difficoltà sugli esterni, ma abbiamo fatto la nostra partita proponendo il nostro calcio. Rispetto all’anno scorso abbiamo cambiato modulo: scelta dettata dalla volontà di far crescere i giovani, dato che abbiamo un’età media di 21 anni, e metterci tutti alla prova, io in primis. Abbiamo la nostra idea di calcio e vogliamo portarla avanti per arrivare quanto prima alla salvezza che deve essere il nostro vero obiettivo. Ricevere i complimenti qui a Varese è sempre positivo.
PIETRO MARANGON (giocatore Varese): È stata una partita molto equilibrata. Penso che abbiamo messo in campo quello che ci ha chiesto il mister in settimana, ci aspettavamo una squadra forte che veniva a pressarci e credo che abbiamo fatto una buona gara. Per me il ruolo non è un problema: l’importante è giocare, mettersi a disposizione e adattarsi, che sia da centrocampista o da terzino. Voglio ringraziare i tifosi, perché sono davvero come un dodicesimo uomo in campo: rispetto all’anno scorso sono molti di più e ci danno una carica speciale, spingendoci sempre a fare meglio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.