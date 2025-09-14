I voti del Varese: Cogliati universale, Marangon si adatta bene
Il numero 11 è il migliore dei biancorossi per impegno e abnegazione. Costante e Bruzzone alzano il muro in difesa, Guerini non riesce a illuminarsi
VARESE – CHISOLA 0-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 6: In porta è sempre attento e pronto a parare, deve migliorare con i piedi e fa venire i brividi con un’uscita imprecisa nel finale
MARANGON 6,5: Dopo un anno da centrocampista si mette a disposizione da terzino destro e lo fa con posizione e buon carattere
COSTANTE 6,5: Prestazione rocciosa e solida contro un avversario di gran valore per la categoria
BRUZZONE 6,5: Guida la difesa con tenacia e la giusta personalità
BERBENNI 6: Attento in difesa, si vede meno in spinta rispetto alle partite precedenti
MALINVERNO 6: In mezzo al campo corre tanto e fa il suo con ordine
Qeros 6,5: Ancora non è in forma e si vede, ma nei pochi minuti in campo si fa vedere in area – conclusione respinta – e fa ammonire due avversari
DE PONTI 6: Aiuta la difesa sulle palle alte e fa filtro in mediana
Pliscovaz s.v.: Pochi minuti nel finale senza grandi spunti
PALESI 6: È quello del centrocampo con maggiori geometrie ma la gara non permette grandi giocate
GUERINI 5,5: Sicuramente quello che ha fatto vedere le cose migliori nel precampionato, oggi non è la sua giornata. Non riesce a essere pungente e perde fiducia
BARZOTTI 6: Prestazione generosa, con anche una bella occasione nel primo tempo ma sul colpo di testa trova l’opposizione di Benedetto sulla riga
Tentoni 6: Qualche minuto in coda, ma l’ultimo brivido della gara è un suo tiro che non va lontano dal bersaglio
COGLIATI 7: Fa tutto in campo: in attacco crea, assiste, dribbla e tira; in difesa corre, recupera palloni e aiuta i compagni
