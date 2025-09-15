Porto Valtravaglia si prepara all’arrivo del Natale e cerca hobbisti

L’amministrazione comunale di Porto Valtravaglia ripropone la manifestazione “Auguri in Piazza” che si terrà nei giorni sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 a Porto Valtravaglia. L’evento prevede, ampie aree adibite a mercatino per artigiani, hobbisti e associazioni, spazi dedicati ai laboratori per i bambini e aree ristoro organizzati in collaborazione con le Associazioni locali, zone dedicate alle attività con gli animali, una zona adibita a “Villaggio di Babbo Natale” e musica e intrattenimento durante tutta la manifestazione, cori, zampognari, truccabimbi e molto altro.

La manifestazione si svolge sul lungolago del Comune di Porto Valtravaglia e in alcune aree centrali interne; al fine di agevolare i collegamenti e intrattenere i visitatori verrà offerto anche un servizio di trasporto su “trenino turistico” addobbato a tema natalizio.

A chi è rivolto ? A tutti.

Costi: diritti di segreteria per gli espositori Euro 30,00 a postazione per l’ intero Weekend. I professionisti e gli operatori commerciali oltre ai diritti di segreteria dovranno provvedere al pagamento del canone unico patrimoniale pari a € 6,25 al giorno per postazione. Nessun costo per ONLUS e Associazioni.

Nel caso si desideri partecipare in qualità di espositori occorre presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/09/2025 secondo le modalità specificate nell’avviso pubblico che si può trovare sul sito del comune di Porto Valtravaglia o direttamente al seguente link Auguri in Piazza (Mercatini di Natale) | Comune di Porto Valtravaglia

Per eventuali contatti o chiarimenti potete contattare: telefono 0332543801, mail: augurinpiazza@gmail.com. PEC: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it.