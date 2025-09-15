Porto Valtravaglia si prepara all’arrivo del Natale e cerca hobbisti
La manifestazione “Auguri in Piazza” si terrà nei giorni sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 sul lungolago
L’amministrazione comunale di Porto Valtravaglia ripropone la manifestazione “Auguri in Piazza” che si terrà nei giorni sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 a Porto Valtravaglia. L’evento prevede, ampie aree adibite a mercatino per artigiani, hobbisti e associazioni, spazi dedicati ai laboratori per i bambini e aree ristoro organizzati in collaborazione con le Associazioni locali, zone dedicate alle attività con gli animali, una zona adibita a “Villaggio di Babbo Natale” e musica e intrattenimento durante tutta la manifestazione, cori, zampognari, truccabimbi e molto altro.
La manifestazione si svolge sul lungolago del Comune di Porto Valtravaglia e in alcune aree centrali interne; al fine di agevolare i collegamenti e intrattenere i visitatori verrà offerto anche un servizio di trasporto su “trenino turistico” addobbato a tema natalizio.
A chi è rivolto ? A tutti.
Costi: diritti di segreteria per gli espositori Euro 30,00 a postazione per l’ intero Weekend. I professionisti e gli operatori commerciali oltre ai diritti di segreteria dovranno provvedere al pagamento del canone unico patrimoniale pari a € 6,25 al giorno per postazione. Nessun costo per ONLUS e Associazioni.
Nel caso si desideri partecipare in qualità di espositori occorre presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/09/2025 secondo le modalità specificate nell’avviso pubblico che si può trovare sul sito del comune di Porto Valtravaglia o direttamente al seguente link Auguri in Piazza (Mercatini di Natale) | Comune di Porto Valtravaglia
Per eventuali contatti o chiarimenti potete contattare: telefono 0332543801, mail: augurinpiazza@gmail.com. PEC: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.