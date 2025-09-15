Varese News

Tempo libero

Porto Valtravaglia si prepara all’arrivo del Natale e cerca hobbisti

La manifestazione “Auguri in Piazza” si terrà nei giorni sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 sul lungolago

Mercatino di Natale all'Hotel DoubleTree by Hilton

L’amministrazione comunale di Porto Valtravaglia ripropone la manifestazione “Auguri in Piazza” che si terrà nei giorni sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025 a Porto Valtravaglia. L’evento prevede, ampie aree adibite a mercatino per artigiani, hobbisti e associazioni, spazi dedicati ai laboratori per i bambini e aree ristoro organizzati in collaborazione con le Associazioni locali, zone dedicate alle attività con gli animali, una zona adibita a “Villaggio di Babbo Natale” e musica e intrattenimento durante tutta la manifestazione, cori, zampognari, truccabimbi e molto altro.

La manifestazione si svolge sul lungolago del Comune di Porto Valtravaglia e in alcune aree centrali interne; al fine di agevolare i collegamenti e intrattenere i visitatori verrà offerto anche un servizio di trasporto su “trenino turistico” addobbato a tema natalizio.

A chi è rivolto ? A tutti.
Costi: diritti di segreteria per gli espositori Euro 30,00 a postazione per l’ intero Weekend. I professionisti e gli operatori commerciali oltre ai diritti di segreteria dovranno provvedere al pagamento del canone unico patrimoniale pari a € 6,25 al giorno per postazione. Nessun costo per ONLUS e Associazioni.

Nel caso si desideri partecipare in qualità di espositori occorre presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/09/2025 secondo le modalità specificate nell’avviso pubblico che si può trovare sul sito del comune di Porto Valtravaglia o direttamente al seguente link Auguri in Piazza (Mercatini di Natale) | Comune di Porto Valtravaglia

Per eventuali contatti o chiarimenti potete contattare: telefono 0332543801, mail: augurinpiazza@gmail.com. PEC: comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.