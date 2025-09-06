Varese News

Presidio e corteo allo scalo di Malpensa degli addetti alle pulizie

Sono tornati a protestare le addette e gli addetti della impresa che ha in appalto il servizio all'aeroporto. Hanno sfilato con bandiere e fischietti e si sono ritrovati per un presidio

Protesta addette pulizia scalo Malpensa 6 settembre 20205

Hanno incrociato le braccia e sfilato al Terminal 1 di Malpensa armati di fischietti e bandiere del sindacato. Gli addetti alle pulizie dello scalo hanno scioperato sabato 6 settembre.

Manifestazione degli addetti alle pulizie allo scalo di Malpensa
Al centro della protesta la vertenza della Dussmann, la società che ha in appalto il servizio all’aeroporto di Milano Malpensa.

I dipendenti – in gran parte donne – sono in stato di agitazione da mesi per il mantenimento della maggiorazione di retribuzione del lavoro domenicale e sul riconoscimento del buono pasto, bloccato da mesi nell’ambito della trattativa.

L’agitazione è iniziata a mezzogiorno per concludersi alle 16. Dopo aver sfilato all’interno dell’aeroporto, l lavoratrici e i lavoratori si sono riuniti in presidio nello spiazzo coperto alla Porta 1 Arrivi, già teatro delle rumorose proteste di questa estate.

A luglio Dussmann aveva annunciato l’accordo con tre sigle sindacali, le categorie di Cisl e Uil, nonché il sindacato Flai.
Un altro gruppo di addetti, sostenuto dalle sigle Cgil e Adl, però ha deciso di continuare il braccio di ferro contestando l’accordo raggiunto che prevede la diminuzione della maggiorazione domenicale dal 30% al 15%.

Tra i motivi della protesta anche il destino dei buoni pasto, che l’azienda ha bloccato da diversi mesi.

Oggi, sabato 6 settembre, si svolge anche lo sciopero di alcune compagnie low cost. Al momento non si registrano cancellazioni ma ritardi su parecchi collegamenti.

Pubblicato il 06 Settembre 2025
Manifestazione degli addetti alle pulizie allo scalo di Malpensa
