Pro Patria – AlbinoLeffe: la partita in diretta
Nella sesta giornata tigrotti biancoblu cercano la prima vittoria e i punti per agganciare i seriani. Fischio d’inizio alle 18.30, dal liveblog di VareseNews il racconto minuto per minuto
Dopo la sconfitta di Vicenza, la Pro Patria torna in campo allo stadio “Carlo Speroni” per la sesta giornata del girone A di Serie C. L’appuntamento è per giovedì 25 settembre contro l’AlbinoLeffe, con l’obiettivo di cercare la prima vittoria stagionale e dare ossigeno a una classifica che fa male: i tigrotti hanno raccolto soltanto 2 punti nelle prime cinque giornate e sono penultimi, davanti alla sola Triestina ancora penalizzata.
Gli avversari arrivano a Busto Arsizio con il morale alto, dopo il successo casalingo, il primo stagionale, per 2-1 contro il Cittadella firmato nel finale dal varesotto Giacomo Sali. La squadra di Giovanni Lopez ha così agganciato quota 5 punti e proverà a dare continuità. La Pro Patria di Greco ha dunque la possibilità di sbloccarsi e agganciare proprio i seriani. Fischio di inizio alle 18.30: seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
