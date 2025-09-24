Pro Patria – AlbinoLeffe: la partita in diretta

Dopo la sconfitta di Vicenza, la Pro Patria torna in campo allo stadio “Carlo Speroni” per la sesta giornata del girone A di Serie C. L’appuntamento è per giovedì 25 settembre contro l’AlbinoLeffe, con l’obiettivo di cercare la prima vittoria stagionale e dare ossigeno a una classifica che fa male: i tigrotti hanno raccolto soltanto 2 punti nelle prime cinque giornate e sono penultimi, davanti alla sola Triestina ancora penalizzata.

Gli avversari arrivano a Busto Arsizio con il morale alto, dopo il successo casalingo, il primo stagionale, per 2-1 contro il Cittadella firmato nel finale dal varesotto Giacomo Sali. La squadra di Giovanni Lopez ha così agganciato quota 5 punti e proverà a dare continuità. La Pro Patria di Greco ha dunque la possibilità di sbloccarsi e agganciare proprio i seriani. Fischio di inizio alle 18.30: seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).