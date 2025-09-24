Varese News

Sport

Pro Patria – AlbinoLeffe: la partita in diretta

Nella sesta giornata tigrotti biancoblu cercano la prima vittoria e i punti per agganciare i seriani. Fischio d’inizio alle 18.30, dal liveblog di VareseNews il racconto minuto per minuto

pro patria direttavn

Dopo la sconfitta di Vicenza, la Pro Patria torna in campo allo stadio “Carlo Speroni” per la sesta giornata del girone A di Serie C. L’appuntamento è per giovedì 25 settembre contro l’AlbinoLeffe, con l’obiettivo di cercare la prima vittoria stagionale e dare ossigeno a una classifica che fa male: i tigrotti hanno raccolto soltanto 2 punti nelle prime cinque giornate e sono penultimi, davanti alla sola Triestina ancora penalizzata.

Gli avversari arrivano a Busto Arsizio con il morale alto, dopo il successo casalingo, il primo stagionale, per 2-1 contro il Cittadella firmato nel finale dal varesotto Giacomo Sali. La squadra di Giovanni Lopez ha così agganciato quota 5 punti e proverà a dare continuità. La Pro Patria di Greco ha dunque la possibilità di sbloccarsi e agganciare proprio i seriani. Fischio di inizio alle 18.30: seguite in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).

Marco Tresca
marco.cippio.tresca@gmail.com

 

Rispettare il lettore significa rispettare e descrivere la verità, specialmente quando è complessa. Sostenere il giornalismo locale significa sostenere il nostro territorio. Sostienici.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.