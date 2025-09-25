Pro Patria, piove sul bagnato: all’Albinoleffe basta un tempo per calare lo 0-3
Tutto facile per l'AlbinoLeffe che passa in vantaggio al 3' con Lupinetti, autore di una doppietta. Al triplice fischio il pubblico fischia la squadra ferma a 2 punti dopo 6 giornate
È una Pro Patria troppo fragile quella vista in campo allo Speroni di Busto, dove l’AlbinoLeffe trova la strada spianata per aggiudicarsi il primo turno infrasettimanale del campionato.
Tutto troppo facile per gli ospiti giunta da Zanica, a cui bastano appena 3′ minuti per portarsi in vantaggio con Lupinetti (al raddoppio al 37′ in contropiede) e meno di tempo per calare il tris del definitivo 0-3, arrivato al 44′ su un colpo di testa di Potop da calcio da fermo.
Nella ripresa i tigrotti cambiano gli interpreti ma senza trovare la via del goal nonostante l’ingresso di Udoh è sembrata poter dare maggiore verticalità alla squadra, che più volte è arrivata al cross dalla destra con Orfei, l’unico tra i titolari a brillare in una ventosa, e a tratti piovosa, giornata di fine settembre.
Un risultato durissimo che lascia la Pro Patria sul fondo della classifica, con appena due punti dopo sei gare, e costretta ad affrontare i fischi pervenuti dalla curva al momento del triplice fischio.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO
