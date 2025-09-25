Varese News

Progetto Arco di Vita alla RSA Il Melo di Gallarate: formazione su umanizzazione e cure palliative

Chiude il ciclo formativo con un focus sulle cure palliative, offrendo percorsi di sensibilizzazione per migliorare la qualità della vita degli ospiti e dei familiari. Il progetto sostenuto dall’Unione Buddhista Italiana attraverso i fondi 8xmille

progetto il melo di gallarate

La cooperativa Il Melo onlus di Gallarate lancia la fase finale del progetto “Arco di Vita in RSA: una cura consapevole e rispettosa”, realizzato nella RSA  con il contributo dell’Unione Buddhista Italiana attraverso i fondi 8xmille.

In un anno, oltre 150 operatori hanno partecipato a percorsi formativi sull’umanizzazione delle cure e la riduzione della sofferenza, affrontando tematiche fisiche, psicologiche e bioetiche.

I diversi percorsi formativi, iniziati a gennaio e proseguiti fino all’estate, sono stati condotti da docenti di alto livello professionale e umano. La dottoressa Laura Padmah Galantin, psicologa e psicoterapeuta, esperta di processi per i sistemi di cura in istituzioni per anziani, il professor Carlo Casalone, medico e teologo presso la Pontificia Accademia per la Vita, il professor Mario Picozzi e la dottoressa Silvia Ceruti, del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università Insubria di Varese, che hanno affrontato tematiche teologico-antropologiche, bioetiche, medico legali e psicologiche.

La fase conclusiva, a ottobre, si concentrerà sulle cure palliative, con un corso per medici e infermieri, guidato dalla dottoressa Roberta Piolini, esperta di medicina palliativa.

A dicembre, la cooperativa organizzerà eventi pubblici per riflettere insieme alla comunità sui temi trattati, inclusi cineforum e dibattiti. Il progetto sarà anche condiviso con l’Osservatorio delle RSA dell’Università L.I.U.C. di Castellanza come modello di riferimento per le cure palliative.

Pubblicato il 25 Settembre 2025
