Proposta di matrimonio con un flash mob a Varese, così Paolo ha conquistato Brunella
Con l’aiuto dei ballerini dell’Accademia Angel & Devil Dance, Paolo ha organizzato una proposta di matrimonio davvero particolare per la fidanzata Brunella. Tra musica, fiori e l’inevitabile emozione, la giovane ha detto sì
Una proposta di matrimonio che resterà indimenticabile per Paolo e Brunella, una coppia di Luino, fidanzata da ben 18 anni. Sabato pomeriggio, alle Corti di Varese, Paolo ha sorpreso la sua fidanzata organizzando un flash mob con la collaborazione dei ballerini dell’Accademia Angel & Devil Dance di Varese.
Tra musica e coreografie, la performance si è conclusa con l’ingresso in scena del futuro sposo che, con un mazzo di fiori in mano, si è inginocchiato per chiedere a Brunella di sposarlo, seguendo la più classica delle tradizioni con la consegna dell’anello.
Tra gli applausi dei presenti e l’emozione generale, la risposta non poteva che essere un “sì”.
