Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

“Puliamo il mondo” e le visite guidate a Villa Gonzaga nel weekend di Olgiate Olona

E non solo: c'è anche l'80esimo del Cai e la presentazione dei corsi dell’Università per Tutte le Età di Olgiate Olona

villa gonzaga olgiate olona

Nel fine settimana del 20 e 21 settembre, Olgiate Olona si prepara ad accogliere una serie di eventi che uniscono cultura, storia e impegno sociale, offrendo opportunità di svago e riflessione per tutti i cittadini e visitatori.

Sabato 20 settembre, l’iniziativa comincia con un’occasione di crescita culturale e musicale. Il Club Alpino Italiano – Sezione di Olgiate Olona festeggia l’80° anniversario di fondazione con un concerto speciale del Coro Alpino “Ai Preat”. L’appuntamento è per le 20:45, alla Chiesa di Sant’Antonio Abate a Moncucco, un luogo suggestivo che farà da cornice alla musica corale che celebra la tradizione montanara. Questo evento, che si svolgerà con il patrocinio del Comune, promette di emozionare i partecipanti con canti alpini che evocano la bellezza e la forza della montagna.

Sempre il 20 settembre, si svolgerà un altro evento imperdibile, questa volta dedicato alla formazione e alla cultura. L’Università per Tutte le Età di Olgiate Olona (UTEL) presenterà i corsi dell’Anno Accademico 2025-2026, un’occasione per scoprire nuove opportunità di apprendimento e crescita. L’incontro si terrà alle 16:30, nel Teatrino di Villa Gonzaga, ed è aperto a tutti. Questo evento sottolinea l’importanza di imparare a qualsiasi età, offrendo ai partecipanti una panoramica sui corsi e sulle iniziative che arricchiranno la comunità di Olgiate Olona nei prossimi mesi.

Domenica 21 settembre, il programma si apre con un’iniziativa di volontariato ambientale che invita tutti a prendersi cura del proprio territorio. “Puliamo il Mondo, partendo da casa nostra” è l’iniziativa promossa da Legambiente, in collaborazione con il Comune di Olgiate Olona. L’appuntamento è alle 9:30 nel cortile del Comune, in via L. Greppi, per una giornata di pulizia dei boschi, parchi e aree verdi del paese. L’iniziativa, che coinvolge numerose associazioni locali, come AVIS, AIDO, Pro Loco e Protezione Civile, ha lo scopo di sensibilizzare la comunità sulla tutela dell’ambiente, in un’ottica di collaborazione e rispetto per il nostro territorio. Alla partenza, sarà offerta una piccola colazione, mentre a tutti i partecipanti saranno distribuiti sacchi e guanti per svolgere il lavoro. L’invito è rivolto a chiunque voglia fare la propria parte per rendere il paese più pulito e più bello.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, si svolgerà una visita guidata speciale a Villa Greppi Gonzaga, che offre un “viaggio nel tempo” per scoprire le storie e i segreti della villa. Le visite partiranno alle 15:00 con i Piccoli Ciceroni, a cui seguiranno altre visite guidate alle 16:00, 16:30, 17:00 e 17:30, con prenotazione obbligatoria tramite il FAI. Ogni visita sarà seguita da un aperitivo nel parco e, a partire dalle 18:00, la Parsec Cover Band darà il via a una serata di musica dal vivo. Villa Greppi Gonzaga, uno degli edifici storici più significativi di Olgiate Olona, sarà il palcoscenico ideale per immergersi nel passato e scoprire la bellezza di un luogo che racconta la storia e la cultura del territorio.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.