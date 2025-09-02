Raccogliere la cacca fa bene alla salute, è come lo yoga. I curiosi cartelli di Olgiate Olona

Un gesto piccolo, ma dal grande valore: raccogliere le deiezioni del proprio cane significa avere rispetto di sé,

degli altri e del luogo in cui si vive. Ma, se ci pensate, è anche un modo per fare del sano movimento.

È questo il messaggio, curioso, che l’amministrazione comunale di Olgiate Olona – cittadina di 13mila abitanti vicino a Busto Arsizio – ha voluto lanciare con la nuova campagna di sensibilizzazione, accompagnata da cartelli dal tono ironico e leggero che ricordano come anche chinarsi (in maniera corretta) a raccogliere faccia bene alla salute… proprio come nelle posizioni dello yoga.

«Negli ultimi giorni, in diverse aree del paese, sono stati affissi i nuovi cartelli che invitano i cittadini a trasformare un obbligo previsto dal regolamento comunale in un gesto naturale, spontaneo e persino benefico. Passeggiare con il proprio cane è un’occasione di relax e movimento, ma anche un momento per ricordarci che facciamo parte di una comunità» spiega la consigliera delegata alla Salute e alla Tutela Animali, Daniela Camatta. «Raccogliere le deiezioni è un atto di rispetto che contribuisce a mantenere puliti e sicuri i nostri spazi, soprattutto per i bambini che li vivono quotidianamente. È un gesto semplice che parla di cura, di attenzione e di amore per il paese in cui viviamo».

L’amministrazione comunale sottolinea come il decoro urbano e la qualità della vita dipendano dalle scelte quotidiane di ciascuno. Anche un piccolo gesto, se condiviso da tutti, può rendere più accogliente la comunità. «Non si tratta solo di evitare una sanzione – sottolinea il Sindaco Giovanni Montano – ma di compiere un gesto che fa bene a tutti: al nostro cane, agli altri cittadini e persino a noi stessi. Come da regolamento Comunale chiunque passeggi per le vie e per le aree verdi del paese dovrebbe essere sempre in possesso di una bottiglietta d’acqua per ripulire e di sacchettini per la raccolta delle deiezioni dei propri animali ed insieme possiamo fare in modo che Olgiate Olona resti un luogo bello, pulito e piacevole, dove il senso civico diventa parte del nostro benessere».