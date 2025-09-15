Rave Party a Vizzola Ticino: 26 fogli di via obbligatori per i partecipanti
Intervento delle forze dell'ordine a seguito di un rave non autorizzato: i partecipanti sono stati identificati e denunciati. Il Questore emette il provvedimento di divieto di ritorno per un massimo di tre anni
Nella tarda serata del 17 agosto 2025, le forze dell’ordine sono intervenute con tempestività per interrompere un rave party non autorizzato che si stava svolgendo in una zona protetta nei pressi del fiume Ticino, nel Comune di Vizzola Ticino. L’evento, che ha visto la partecipazione di circa settanta persone, ha suscitato preoccupazioni per la salute pubblica e il disturbo alla quiete dei residenti della zona.
Militari dell’Arma dei Carabinieri, competenti per il territorio, sono intervenuti durante le fasi iniziali del rave, arrestando l’evento e procedendo con lo sgombero dell’area. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno identificato tutti i partecipanti, che stavano consumando sostanze alcoliche e stupefacenti, e i promotori dell’evento, i quali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. I reati contestati sono l’invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, nonché la riunione in luogo pubblico non preavvisata.
Il Questore di Varese, a seguito di un’accurata analisi della pericolosità sociale dei partecipanti, ha adottato misure preventive nei loro confronti, emettendo 26 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Vizzola Ticino. Il provvedimento riguarda un periodo che varia da un minimo di uno a un massimo di tre anni. Tale misura mira a “prevenire il ripetersi di eventi simili e garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale“.
