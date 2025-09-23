Ripartono i corsi di formazione gratuiti per baby sitter a Luino e Laveno

“Con i Bambini del Lago”, progetto finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e di cui Fondazione Asilo Mariuccia Onlus è capofila, torna l’opportunità di partecipare a due nuovi corsi di formazione gratuiti per diventare baby-sitter. L’iniziativa, parte di un programma più ampio di supporto a bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie, nasce con l’obiettivo di elevare lo standard professionale del baby sitting, un lavoro spesso sottovalutato ma di grande responsabilità.

Il percorso formativo si articola in cinque incontri pomeridiani, dalle 14:45 alle 18:00, e si focalizza su aspetti fondamentali: dalla sicurezza alla gestione educativa e relazionale con i bambini di diverse fasce d’età. I corsi si terranno a Laveno a partire da settembre, e a Luino, a partire da novembre.

Informazioni e iscrizioni

I corsi sono a numero chiuso e le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti. Possono partecipare tutti i maggiorenni e chi compirà 18 anni entro il 2025. Per maggiori informazioni o per iscriversi, è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo bambini.sul.lago@coopeureka.it o via telefono/WhatsApp al numero 338 5002025. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web ufficiale del progetto: www.conibambinisullago.it.ù

“Sogni e Bisogni” a Cittiglio: un percorso per genitori e figli da 0 a 6 anni

Il progetto “Con i Bambini del Lago”, finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e di cui Fondazione Asilo Mariuccia Onlus è capofila, destinato a bambini tra 0-6 anni e i loro caregiver, invita le famiglie a partecipare a “Sogni e Bisogni”, un percorso di accompagnamento e sensibilizzazione rivolto ai genitori e ai loro bambini. L’iniziativa, completamente gratuita, propone pomeriggi di gioco e condivisione per mamme, papà e i loro piccoli (0-6 anni), con l’obiettivo di rafforzare il legame familiare attraverso la lettura e attività pratiche. Gli incontri si terranno a Casa Fraschini a Cittiglio, in quattro sabati tra settembre e dicembre. Per partecipare, è richiesta l’iscrizione almeno una settimana prima per ragioni organizzative. Un’opportunità per trascorrere del tempo di qualità insieme.

“Tempo per le Famiglie” torna con appuntamenti gratuiti in sei località del Varesotto

Ripartono anche gli incontri gratuiti dedicati alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni realizzato grazie al progetto Con i bambini sul lago, finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e di cui Fondazione Asilo Mariuccia è capofila. A partire da settembre 2025 e fino a gennaio 2026, le mattine di gioco e condivisione si terranno in sei diverse sedi: Cuveglio, Cocquio Trevisago, Laveno Mombello, Besozzo, Cunardo e Germignaga. Gli incontri si