Ruba i bagagli di un passeggero inglese: 35enne arrestato a Malpensa

È stato notato mentre fuggiva trascinando un trolley e inseguito da un altro uomo: così la Polizia di Stato di Malpensa ha arrestato in flagranza di reato un cittadino algerino di 35 anni, responsabile di un furto aggravato ai danni di un passeggero inglese appena atterrato da Londra.

Il furto nell’area noleggio del Terminal 1

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio dell’11 settembre, nei pressi dell’area dedicata al noleggio veicoli del Terminal 1. Gli agenti hanno notato un uomo che si allontanava in fretta con un trolley al seguito, inseguito da un altro soggetto. Il loro tempestivo intervento ha permesso di fermare il fuggitivo, poi identificato come l’autore del furto.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il passeggero britannico stava caricando i bagagli nella sua auto a noleggio quando è stato distratto da un complice – al momento non identificato. Approfittando del momento, il 35enne ha sottratto un trolley contenente vestiti di pregio e un computer portatile, per un valore stimato di circa 4.000 euro.

Precedenti e condanna

L’uomo, privo di documenti e senza fissa dimora, è risultato già noto alle forze dell’ordine per reati simili ed era destinatario di ordini di allontanamento dai Comuni di Somma Lombardo e Ferno.

Arrestato e processato per direttissima il 12 settembre, il giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto, condannandolo a otto mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 300 euro.

Attivata la procedura di espulsione

In ragione della sua irregolarità sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese ha attivato le procedure per l’espulsione dal territorio italiano.