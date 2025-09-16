Sacro Monte, Castelseprio e Castiglione Olona nella nuova puntata de La biblioteca di Materia
Non perdetevi la trasmissione su Radio Materia alle 18,30 e in replica alle 20,30 e alle 8 del mattino con il nostro bibliotecario Ferdinando Giaquinto che vi accompagnerà di libro in libro in questi splendidi luoghi
Posti belli e pieni di storia a due passi da casa, dove immergersi tra arte, natura e cultura. Sacro Monte di Varese, Castelseprio e Castiglione Olona sono i protagonisti della nuova puntata de La biblioteca di Materia che potete ascoltare sulla nostra web radio alle 18,30 (www.radiomateria.it) con il nostro Ferdinando Giaquinto che vi accompagnerà tra i tanti libri che parlano di questi luoghi, presenti nella nostra biblioteca aperta a tutti in via Confalonieri 5 a Castronno.
L’appuntamento settimanale con i libri della biblioteca di Materia si potrà poi ascoltare in replica sulla nostra web radio per tutta la settimana alle 8,00 del mattino alle 18,30 e alle 20,30. Non perdetevi questo nuovo percorso che dallo spazio libero di Varesenews vi accompagna dal libro al luogo fisico da scoprire o riscoprire con occhi nuovi.
