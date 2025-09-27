Samuele Astuti nominato nel Pd lombardo: guiderà il Forum Sanità e seguirà l’Innovazione tecnologica
Il consigliere regionale dem di Malnate è stato nominato Coordinatore del Forum sanità e membro della segreteria regionale con delega all’Innovazione tecnologica
Nuovo incarico per Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico. Questa mattina, durante l’assemblea regionale del Pd, è stato nominato Coordinatore del Forum sanità e membro della segreteria regionale con delega all’Innovazione tecnologica.
«Sanità e innovazione, sfide centrali per la Lombardia»
«Mi fa molto piacere che il Pd lombardo mi abbia dato un incarico così prestigioso» – commenta Astuti –. «Si tratta di temi fondamentali per la nostra regione: la sanità è per i cittadini la prima delle questioni, perché la salute sta in cima alle preoccupazioni di chiunque e, in Lombardia, ha bisogno di essere riformata radicalmente. D’altra parte, l’intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di vivere e di lavorare. Ha bisogno di essere governata, e la politica deve giocare la sua parte in una partita tanto importante».
Un percorso di esperienza tra sanità e digitale
Le due aree affidategli sono da sempre al centro del suo impegno politico e professionale. In Consiglio regionale Astuti è membro della VII Commissione ricerca e innovazione, mentre nella sua attività accademica segue i temi della digital transformation.
Sul fronte sanitario, Astuti vanta un’esperienza lavorativa al Ministero della Sanità, poi, da primo cittadino di Malnate, la presidenza dell’assemblea dei sindaci dell’Ats Insubria. Inoltre, nella scorsa legislatura Astuti è stato capogruppo in Commissione Sanità, di cui fa parte anche attualmente fin dalla sua elezione.
