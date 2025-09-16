Scade il 31 ottobre il bando Startup della Camera di Commercio di Varese
Si possono richiedere i contributi messi a disposizione dall'ente camerale fino a 8mila euro per le neo-imprese e gli aspiranti imprenditori. La domanda va presentata esclusivamente online
La Camera di Commercio di Varese sostiene le nuove generazioni che scelgono la via dell’autoimprenditorialità con il bando StartUp, una misura pensata per accompagnare la nascita e i primi passi delle imprese del territorio. Il bando si rivolge a giovani imprenditori o aspiranti tali, valorizzando chi ha intrapreso un percorso formativo propedeutico e mirato a rafforzare le competenze gestionali e strategiche necessarie per avviare un’attività.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino a 8mila euro, che può coprire il 50% delle spese di avvio. Tra i costi ammissibili rientrano quelli di costituzione della società, l’acquisto di macchinari, attrezzature produttive e software, le spese per l’affitto della sede, gli investimenti in promozione dell’attività e la registrazione di marchi e brevetti.
Si tratta di un sostegno economico che può alleggerire in modo significativo il carico iniziale e favorire la sostenibilità del progetto imprenditoriale.
La domanda va presentata esclusivamente online entro il 31 ottobre. Oltre al contributo economico, il bando si inserisce in un percorso che valorizza anche la formazione e la crescita personale degli imprenditori, con l’obiettivo di creare imprese più solide e preparate alle sfide del mercato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.