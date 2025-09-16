Varese News

Scade il 31 ottobre il bando Startup della Camera di Commercio di Varese

Si possono richiedere i contributi messi a disposizione dall'ente camerale fino a 8mila euro per le neo-imprese e gli aspiranti imprenditori. La domanda va presentata esclusivamente online

Camera di Commercio Varese

La Camera di Commercio di Varese sostiene le nuove generazioni che scelgono la via dell’autoimprenditorialità con il bando StartUp, una misura pensata per accompagnare la nascita e i primi passi delle imprese del territorio. Il bando si rivolge a giovani imprenditori o aspiranti tali, valorizzando chi ha intrapreso un percorso formativo propedeutico e mirato a rafforzare le competenze gestionali e strategiche necessarie per avviare un’attività.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino a 8mila euro, che può coprire il 50% delle spese di avvio. Tra i costi ammissibili rientrano quelli di costituzione della società, l’acquisto di macchinari, attrezzature produttive e software, le spese per l’affitto della sede, gli investimenti in promozione dell’attività e la registrazione di marchi e brevetti.
Si tratta di un sostegno economico che può alleggerire in modo significativo il carico iniziale e favorire la sostenibilità del progetto imprenditoriale.
La domanda va presentata esclusivamente online entro il 31 ottobre. Oltre al contributo economico, il bando si inserisce in un percorso che valorizza anche la formazione e la crescita personale degli imprenditori, con l’obiettivo di creare imprese più solide e preparate alle sfide del mercato.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
