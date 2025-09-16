Seconda edizione del torneo di baseball five “Città di Tradate”

Domenica 14 settembre è stata una giornata speciale per gli Hornets Baseball e Softball di Tradate.

La società, oltre a promuovere il baseball e il softball, è ora attivamente impegnata nella diffusione del nuovissimo sport del Baseball Five: una versione ridotta del baseball, pensata per essere praticata in palestra o in spazi più contenuti.

In quest’ottica si inserisce la seconda edizione del torneo “Città di Tradate”, svoltasi domenica 14 settembre presso la palestra del liceo M. Curie.

Quattro formazioni si sono sfidate in un crescendo di azioni spettacolari, emozioni e sano agonismo.

Il risultato finale ha premiato la selezione regionale TDR Lombardia, che parteciperà a ottobre al primo Torneo delle Regioni di Baseball Five in Sardegna, superando in finale la prima squadra di casa: gli Hornets Neri.

La seconda formazione casalinga, gli Hornets Gialli, si è imposta nella finale per il terzo posto sul giovanissimo ma promettente Team CONI Braves.

L’auspicio è che questa nuova disciplina possa diffondersi rapidamente sul territorio, offrendo ai giovanissimi un’alternativa coinvolgente agli sport più tradizionali.

Il torneo è stato anche l’occasione per la giornata conclusiva del primo corso per Official (arbitri) di Baseball Five, organizzato da FIBS Lombardia.

Graditissima la visita del Presidente FIBS Lombardia, Marco Grassi, che si è complimentato per l’ottima riuscita dell’evento e per l’impegno della società sul territorio nella promozione delle varie discipline.

Gli Hornets ricordano infine che sono già ripresi gli allenamenti per giovani e giovanissimi presso la palestra della scuola Rosmini in via Rossini a Tradate (loc. Ceppine), e che le porte sono apertissime per chiunque voglia avvicinarsi — o anche solo provare — il baseball, il softball o il baseball five.