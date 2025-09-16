Seconda edizione del torneo di baseball five “Città di Tradate”
Quattro formazioni si sono sfidate in un crescendo di azioni spettacolari, emozioni e sano agonismo. Il risultato finale ha premiato la selezione regionale TDR Lombardia
Domenica 14 settembre è stata una giornata speciale per gli Hornets Baseball e Softball di Tradate.
La società, oltre a promuovere il baseball e il softball, è ora attivamente impegnata nella diffusione del nuovissimo sport del Baseball Five: una versione ridotta del baseball, pensata per essere praticata in palestra o in spazi più contenuti.
In quest’ottica si inserisce la seconda edizione del torneo “Città di Tradate”, svoltasi domenica 14 settembre presso la palestra del liceo M. Curie.
Quattro formazioni si sono sfidate in un crescendo di azioni spettacolari, emozioni e sano agonismo.
Il risultato finale ha premiato la selezione regionale TDR Lombardia, che parteciperà a ottobre al primo Torneo delle Regioni di Baseball Five in Sardegna, superando in finale la prima squadra di casa: gli Hornets Neri.
La seconda formazione casalinga, gli Hornets Gialli, si è imposta nella finale per il terzo posto sul giovanissimo ma promettente Team CONI Braves.
L’auspicio è che questa nuova disciplina possa diffondersi rapidamente sul territorio, offrendo ai giovanissimi un’alternativa coinvolgente agli sport più tradizionali.
Il torneo è stato anche l’occasione per la giornata conclusiva del primo corso per Official (arbitri) di Baseball Five, organizzato da FIBS Lombardia.
Graditissima la visita del Presidente FIBS Lombardia, Marco Grassi, che si è complimentato per l’ottima riuscita dell’evento e per l’impegno della società sul territorio nella promozione delle varie discipline.
Gli Hornets ricordano infine che sono già ripresi gli allenamenti per giovani e giovanissimi presso la palestra della scuola Rosmini in via Rossini a Tradate (loc. Ceppine), e che le porte sono apertissime per chiunque voglia avvicinarsi — o anche solo provare — il baseball, il softball o il baseball five.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.