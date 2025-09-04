SeminiAMO sport a Besozzo
Dal pomeriggio a sera, una giornata di iniziative, al parco di via Milano
L’amministrazione Comunale di Besozzo intende promuovere lo Sport non solo quale singolo evento ma
quale progettualità di diffusione del benessere nella sua accezione più ampia.
Sabato 06 settembre 2025 dalle 14.30 alle 21.00 circa presso il parco di Via Milano un pomeriggio
interamente dedicato allo sport e benessere. “seminiAmo sport” – interviene l’assesora allo sport Francesca
Pianese – rappresenta un momento di augurio e buon auspicio per tutte le iniziative sportive e di benessere
che si avvieranno sul territorio besozzese nella nuova stagione sportiva”.
Insieme grandi e piccoli, uomini, donne. Lezioni e giochi con A.P.G. Associazione Pallacanestro giovanile
Besozzo, Polispostiva oratorio Bogno, Volley Accademy Besozzo e Ivan Vecchi con giochi di tennis.
Presentazione ed impressioni dei Gruppi di cammino del Comune di Besozzo e 7 laghi runner oltre alla
camminata metabilica. Saranno disponibili Coach per prove calistenics con Andrea Zanardini,
lezioni, dimostrazioni e consulenze da parte di personal trainer Manuel Sassone e Samuel D’Urso;
vi aspettano Total fighiting con una esibizione di arti marziali, Ganesha’s belly, Spazio yoga
Besozzo per una parte meditativa e di yoga. Il Verbano calcio si presenterà con il nuovo presidente,
la squadra e i nuovi progetti.
Danza 360, Fuego latino, Stadium fit e New Atletich dance vi cattureranno con le loro esibizioni.
“Parlare di mero evento di presentazione delle attività sarebbe riduttivo – prosegue l’assessora allo sport
Francesca Pianese – costituisce un pomeriggio da vivere insieme, per dialogare con le realtà sportive del
territorio besozzese. Quest’ anno, nell’ambito del progetto gentilezza e quale comune entrato nella rete dei
comuni gentili, rappresenterà anche un’ occasione per assegnare ad ogni realtà sportiva un importante
incarico quale divulgatrice di gentilezza…si perché lo sport è strumento per promuovere solidarietà e
inclusione tasselli fondamentali per adulti migliori!!”.
Sarà presente un punto ristoro gestito DaVale paninoteca-birreria di Bogno con allettanti menù
“sportivi”, per merenda, aperitivo e cena ed il carretto dei gelati con Aries Pasticceria.
Si ringraziano Schiavi Enrico per Service audio suono, oltre alla preziosa presenza del Corpo Volontari
Ambulanza Angera.
Ogni associazione, gruppo sportivo avrà una propria “aiuola” che consentirà nel corso del pomeriggio
di presentare la propria attività, di far esibire i propri allievi, di giocare insieme, di provare lezioni
aperte, di fare partite, di interagire insieme!
Ogni realtà sportiva potrà, inoltre, raccontare, esprimere le proprie sensibilità e progetti come meglio
riterrà in un “momento dedicato” con il seguente
PROGRAMMA:
15.00 – 15.15 CALISTHENICS e A.P.G. Associazione Pallacanestro Giovanile Besozzo con Andrea Zanardini
15.15-15.45 NEW ATLETICH DANCE
15.45 – 16.00 BIENNE HORSES con i suoi cavalli + GANESHA’S BELLY e lo yoga
16.00-16.25 FUEGO LATINO – ballo liscio e latino americano
16.25 16.35 GRUPPI DI CAMMINO COMUNE con Angela Garro, Ivana Ghiringhelli Nordic Walking, Luisa Torre,
presentazione impressioni anche dei camminatori
16.35 – 17.00 STADIUMFIT— esibizione ginnastica artistica e Parkour (superamento ostacoli con movimenti dinamici e
acrobatici)
17.00 17.15 VOLLEY ACADEMY BESOZZO
17.15 17.30 Total Fighting School A.S.D- DIFESA PERSONALE , presentazione corso
17.30 -17.40 arrivo camminata metabolica di Laura, impressioni e momento presentazione (16.50 partenza camminata
metabolica)
17.40 -18.00 SPAZIO YOGA BESOZZO Esplorando lo yoga
18.00 – 18.15 Studio Personal Trainer Consulenze sportive – esibizione Soll. Pesi – Aerobic Circuit Training con Manuel
Sassone
18.15 – 18.45 DANZA 360 esibizione pole dance
18.45 – 19.10 SAMUEL D’URSO personal trainer istruttore
19.10 – 19.30 presentazione VERBANO CALCIO squadra e nuovo direttivo
19.30 – 19.40 tennis con IVAN VECCHI
ESIBIZIONE CANORA IVAN VECCHI
19.40 20.00 POLISPORTIVA ORATORIO BOGNO
20.00 – 20.15 7LAGHI RUNNER e presentazione gara dei due pini
20.15- 20.30 Mattia Salina e corso difesa personale attiva
20.30 – 20.45 ringraziamenti e racconti di sport e musica
