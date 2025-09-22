Sfreccia a 107 chilometri all’ora dove il limite è 50: motociclista italiano denunciato in Canton Ticino

Nei giorni scorsi la Polizia cantonale ha fermato e denunciato un motociclista, dopo che in seguito ad un controllo della velocità, è stata riscontrata una grave infrazione alle norme della circolazione stradale.

Il caso si è verificato la scorsa settimana, mercoledì 17 settembre. Poco dopo le 17, sulla strada cantonale in territorio di Bedretto, ad Ossasco, un motoveicolo che circolava in direzione del Vallese è transitato ad una velocità di 107 chilometri orari dove il limite è di 50. Gli accertamenti avviati dalla Polizia cantonale hanno permesso di risalire all’identità del conducente che dopo l’infrazione aveva lasciato il territorio svizzero.

Si tratta di un 56enne cittadino italiano residente in provincia di Forlì-Cesena, che nel frattempo è stata rintracciato e interrogato. Per il conducente è stata inoltrata una denuncia al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Nei suoi confronti è stato inoltre intimato il divieto di circolazione in Svizzera.