“Siamo Sestesi” presenta 121 interrogazioni: un “carico” senza precedenti nella storia del consiglio comunale

A margine della conferenza stampa del Palio Sestese, il gruppo di centrodestra Siamo Sestesi – formato dalla capogruppo Jole Capriglia Sesia insieme all’ex sindaco Marco Colombo (Lega) e dall’ex assessore al bilancio Roberta Colombo (Forza Italia) – ha annunciato di aver depositato 121 tra interrogazioni e mozioni per il prossimo consiglio comunale di Sesto Calende. Un “carico” senza precedenti nella storia della politica sestese.

L’elevato numero di proposte e domande da sottoporre al consiglio comunale redatto dal gruppo d’opposizione si concentra soprattutto sullo stato delle strade sestesi e sulle asfaltature – sono le 116 interrogazioni a riguardo -, ma vertono anche su aspetti come il «sociale, l’aumento delle tariffe dei servizi scolastici, la messa in sicurezza di via Pigni e il futuro della segreteria comunale: in questo stato – commenta Colombo -, nessuno vuole più venire a lavorare a Sesto Calende. La città è completamente ingessata, la Marna e il Csck sono ancora bloccati, proprio come le rotonde annunciate a giugno: gli unici davvero al lavoro per Sesto Calende siamo noi» commenta a caldo il gruppo, fuori dal municipio.

Quanto presentato dal centrodestra sestese è una quantità di interrogazioni davvero imponente se si considera che, nelle sedute più lunghe – dalla durata di quattro o cinque ore – l’aula riesce a discutere poco meno di una ventina di punti all’ordine del giorno.

«Un gesto provocatorio? Nel regolamento del consiglio comunale non c’è scritto che esiste un massimo di interrogazioni – commentano -. Tra esposizione e contro-risposta noi impiegheremo un totale otto minuti per nostro punto, cinque più tre. Per ognuna delle nostre interrogazioni attendiamo una risposta specifica».

Non si tratta del primo grande “scontro” tra maggioranza e opposizione. A Febbraio Colombo era stato allontanato dal consiglio, e poi quest’estate i nervi si sono fatti nuovamente molto tesi: a giugno il centrodestra aveva abbandonato l’aula in segno di protesta e a luglio sempre Marco Colombo, criticando apertamente la gestione della città da parte della giunta Giordani, aveva promesso un’azione serrata di controllo e richiesta di chiarimenti, resa ufficiale oggi.

Naturalmente non sarà possibile inserire ed esaurire tutti i punti presentati da Siamo Sestesi nel prossimo consiglio comunale del 18 settembre, anche per una questione di natura tecnica. «Presentare interrogazioni, avere risposte su come la città è amministrata, è un diritto. Nel caso chiederemo un consiglio comunale straordinario».