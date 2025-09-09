Somma Lombardo piange don Ezio Piazza, morto improvvisamente

La comunità cattolica di Somma Lombardo piange don Ezio Piazza, trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 settembre: aveva 71 anni.

Nativo di Somma Lombardo, la sua fede era maturata alla Madonna del Sangue di Re, in quella val Vigezzo frequentata – come la vicina Cannobina – anche da tanti sommesi.

Ordinato sacerdote il 17 giugno del 1995 nel Duomo di Novara dall’arcivescovo Renato Corti, dopo una breve esperienza a Novara città, dal 1995 al 1998 fu parroco a Gurro, in Val Cannobina, nonché amministratore parrocchiale di Cursolo e Orasso, occupandosi anche di Finero (una zona dove si trova anche la colonia di Somma Lombardo).

Dal 1998 al 2011 è stato prevosto di Boca – paese del santuario antonelliano – e poi a Vignale, appena fuori dalla città di Novara.