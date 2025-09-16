Spiaggia abusiva di fianco alla villa sul lago di Comabbio, la denuncia dei carabinieri forestali

Nell’ambito delle attività svolte quotidianamente dai Carabinieri Forestali, finalizzate al controllo e la salvaguardia del territorio, personale militare del Nucleo Carabinieri Forestale di Vergiate, in collaborazione con la Polizia Locale, ha denunciato un privato cittadino con l’accusa di aver creato una spiaggia privata in prossimità della villa di sua proprietà ubicata sulle sponde del lago di Comabbio nel territorio di Vergiate.

Secondo l’ipotesi accusatoria, senza alcun titolo autorizzativo, il proprietario della villa, per ampliare il proprio giardino e aprirsi un percorso d’accesso diretto alla sponda del lago, avrebbe realizzato due cancelli carrai, rimosso la vegetazione erbacea ed arbustiva sradicando il bosco, steso uno strato di ciottoli stabilizzanti sul suolo ed occupato e trasformato il suolo di proprietà comunale e demaniale.

Rispetto alla vegetazione preesistente di “alneto di Ontano nero “nelle zone più vicine all’acqua e acero frassineto nelle zone più asciutte, sono rimasti solo alcuni esemplari danneggiati da una maldestra capitozzatura.

Il tutto è avvenuto in un’area di circa 1200 metri quadrati, interna al Parco Lombardo della Valle del Ticino, che ai sensi della normativa comunitaria viene riconosciuta Zona Speciale di Conservazione, ricompresa in Rete Natura 2000.

La persona su cui pende l’accusa dovrà rispondere dei reati di deturpazione di bellezze naturali, danneggiamento e invasione di terreni pubblici, nonché di violazioni al testo unico dell’edilizia e al codice dei beni culturali.

I Carabinieri Forestali in collaborazione con gli Enti competenti hanno avviato le procedure di ripristino dello stato dei luoghi ed elevato una sanzione amministrativa di circa 17.000 euro, essendo la trasformazione avvenuta in violazione della normativa forestale di Regione Lombardia.