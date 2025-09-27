Strasaronno 2025, sold out: 2500 iscritti alla XII edizione

Successo pieno per la Strasaronno 2025, che domenica 28 settembre taglierà il nastro della sua dodicesima edizione. La manifestazione podistica ha infatti raggiunto il tetto massimo di 2500 iscrizioni, un risultato che era già nell’aria nei giorni scorsi, quando i volontari impegnati nei banchetti cittadini avevano segnalato l’altissima affluenza.

Una corsa per tutti

L’evento sarà ospitato al Villaggio CLS di via Volpi 10 a Saronno, con due percorsi adatti a ogni livello:

5 km “Family Run”, aperta a famiglie e principianti,

10 km cronometrata e a passo libero, pensata per chi cerca la sfida sportiva.

Entrambi i tracciati si snodano tra le vie della città e i sentieri del Parco del Lura, offrendo ai partecipanti un’esperienza che unisce sport, natura e comunità.

Il programma della giornata

Il villaggio gara aprirà alle 7:30, mentre dalle 9:00 spazio al warm up musicale con Anytime Fitness e ai trattamenti pre-gara offerti dallo studio fisioterapico Marco Cattaneo e dalla scuola di shiatsu “L’Arte dello Shiatsu”.

9:45: partenza della 10 km (cronometrata e a passo libero)

10:00: partenza della 5 km Family Run

10:30: intrattenimento musicale con DJ

11:30 – 14:00: stand gastronomico della Croce Rossa Italiana, sezione di Saronno

Sport, festa e comunità

La Strasaronno non è solo corsa: è un evento che unisce atleti, famiglie e cittadini, trasformando una mattina di sport in una festa collettiva. L’intrattenimento, gli stand gastronomici e la cornice del Parco del Lura renderanno la giornata speciale anche per chi non parteciperà alla gara ma vorrà vivere l’atmosfera.