Teatro di improvvisazione: un corso per liberare fantasia ed emozioni con Varese Corsi

Dodici lezioni a partire da lunedì 6 ottobre, dalle 21:00 alle 23:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Il teatro di improvvisazione è una disciplina che unisce creatività, ascolto e spontaneità. Tra le offerte presenti all’interno della proposta autunnale non manca un corso di teatro di improvvisazione che prenderà il via da lunedì 6 ottobre dalle 21:00 alle 23:00.

Attraverso giochi ed esercizi teatrali, i partecipanti imparano a superare i limiti dell’immaginazione, sviluppando fiducia, empatia e capacità di relazione. Un’occasione per vivere il palco in modo nuovo e stimolante, aperta sia a chi si avvicina al teatro per la prima volta sia a chi desidera approfondire le proprie competenze.

A condurre il corso sarà il gruppo I Plateali, presso la palestra della Scuola Elementare San Giovanni Bosco. L’obiettivo principale è quello di costruire storie istantanee ed esplorare le proprie potenzialità espressive all’interno di un ambiente accogliente e divertente.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Pubblicato il 22 Settembre 2025
