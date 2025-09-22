Teatro di improvvisazione: un corso per liberare fantasia ed emozioni con Varese Corsi
Dodici lezioni a partire da lunedì 6 ottobre, dalle 21:00 alle 23:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Il teatro di improvvisazione è una disciplina che unisce creatività, ascolto e spontaneità. Tra le offerte presenti all’interno della proposta autunnale non manca un corso di teatro di improvvisazione che prenderà il via da lunedì 6 ottobre dalle 21:00 alle 23:00.
Attraverso giochi ed esercizi teatrali, i partecipanti imparano a superare i limiti dell’immaginazione, sviluppando fiducia, empatia e capacità di relazione. Un’occasione per vivere il palco in modo nuovo e stimolante, aperta sia a chi si avvicina al teatro per la prima volta sia a chi desidera approfondire le proprie competenze.
A condurre il corso sarà il gruppo I Plateali, presso la palestra della Scuola Elementare San Giovanni Bosco. L’obiettivo principale è quello di costruire storie istantanee ed esplorare le proprie potenzialità espressive all’interno di un ambiente accogliente e divertente.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.