“Trofeo Mimmo Fusco”, trionfa Bergamo sulla Uyba. Futura quarta

Le Farfalle si fermano in finale contro Bergamo (16-25, 21-25, 23-25), la Futura non replica la prova in semifinale e lascia a Brescia il terzo gradino del podio

Trofeo mimmo fusco uyba futura - foto Andrea Mondini

La 21ª edizione del “Trofeo Mimmo Fusco”, intitolato al volto e voce storica di RaiSport, si è conclusa con la vittoria di Bergamo che in finale ha superato 3-0 la UYBA (16-25, 21-25, 23-25). Un epilogo che ha consegnato alle rossoblù il prestigioso torneo, classico della prestagione del volley, lasciando alle biancorosse la seconda piazza.

Per la Futura Volley Giovani, invece, la giornata conclusiva non ha portato le stesse soddisfazioni della semifinale: la formazione di coach Gianfranco Milano è stata sconfitta 0-2 da Millenium Brescia nella finale per il terzo posto. Una prestazione sottotono rispetto al match di sabato contro la Uyba, con una partenza poco convincente e la difficoltà a rimettere in piedi una partita che ha visto Brescia più incisiva in tutti i fondamentali. A referto spiccano gli 8 punti di Kateryna Tkachenko, seguita dai 6 di Lavinia Maiorano e dai 5 di Bianca Orlandi.

Il derby in semifinale

Nella serata di sabato il Trofeo aveva proposto l’atteso derby tra Uyba e Futura, sfida che ha regalato intensità ed emozioni al pubblico della e-Work Arena. A spuntarla sono state le Farfalle, vincenti per 3-0, ma la Futura ha mostrato carattere e qualità contro un’avversaria di categoria superiore. Nonostante l’assenza di Marika Longobardi, le cocche hanno saputo interpretare la partita con determinazione, offrendo una prestazione di sostanza che ha lasciato comunque buone indicazioni in vista della stagione.

Pubblicato il 21 Settembre 2025
TAG ARTICOLO

