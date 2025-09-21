“Trofeo Mimmo Fusco”, trionfa Bergamo sulla Uyba. Futura quarta
Le Farfalle si fermano in finale contro Bergamo (16-25, 21-25, 23-25), la Futura non replica la prova in semifinale e lascia a Brescia il terzo gradino del podio
La 21ª edizione del “Trofeo Mimmo Fusco”, intitolato al volto e voce storica di RaiSport, si è conclusa con la vittoria di Bergamo che in finale ha superato 3-0 la UYBA (16-25, 21-25, 23-25). Un epilogo che ha consegnato alle rossoblù il prestigioso torneo, classico della prestagione del volley, lasciando alle biancorosse la seconda piazza.
Per la Futura Volley Giovani, invece, la giornata conclusiva non ha portato le stesse soddisfazioni della semifinale: la formazione di coach Gianfranco Milano è stata sconfitta 0-2 da Millenium Brescia nella finale per il terzo posto. Una prestazione sottotono rispetto al match di sabato contro la Uyba, con una partenza poco convincente e la difficoltà a rimettere in piedi una partita che ha visto Brescia più incisiva in tutti i fondamentali. A referto spiccano gli 8 punti di Kateryna Tkachenko, seguita dai 6 di Lavinia Maiorano e dai 5 di Bianca Orlandi.
Il derby in semifinale
Nella serata di sabato il Trofeo aveva proposto l’atteso derby tra Uyba e Futura, sfida che ha regalato intensità ed emozioni al pubblico della e-Work Arena. A spuntarla sono state le Farfalle, vincenti per 3-0, ma la Futura ha mostrato carattere e qualità contro un’avversaria di categoria superiore. Nonostante l’assenza di Marika Longobardi, le cocche hanno saputo interpretare la partita con determinazione, offrendo una prestazione di sostanza che ha lasciato comunque buone indicazioni in vista della stagione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.