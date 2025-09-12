Varese News

Varese Laghi

«Troppe impurità nella raccolta plastica», la Convenzione di Sesto Calende fa chiarezza sulla raccolta differenziata

La Convenzione invita i cittadini a compiere uno sforzo in più e interviene per fare chiarezza su cosa va e cosa non va nel sacco giallo

Generico 2018

L’analisi della qualità della raccolta differenziata a cura della Convenzione di Sesto Calende ha rilevato troppe impurità. All’interno dei sacchi della raccolta plastica si trova quotidianamente un numero troppo alto di oggetti non conformi, che rischiano di compromettere l’intero processo di selezione e riciclo.

«Errori ricorrenti e spesso evitabili», spiegano gli addetti della Convenzione di Sesto Calende. Per questo, la Convenzione invita i cittadini a compiere uno sforzo congiunto e interviene per fare chiarezza su cosa è e cosa non è un imballaggio di plastica da mettere nel sacco giallo.

Cos’è davvero un imballaggio in plastica?

Un imballaggio è tutto ciò che contiene, protegge o avvolge un prodotto destinato alla vendita. Bottiglie, flaconi, sacchetti, pellicole e vaschette vanno bene, ma non tutto ciò che è fatto di plastica è automaticamente riciclabile come imballaggio.

Il giocattolo rotto? Il tubo dell’irrigazione “che tanto è plastica”? Il secchio, la sedia da giardino, la ciotola del cane, le ciabatte, le parti dell’aspirapolvere? Questi oggetti non sono imballaggi e quindi non vanno conferiti nella raccolta della plastica. Vanno conferiti negli Ecocentri o nel secco residuo.

«Inserire oggetti non conformi nella raccolta plastica – sottolinea la Convenzione – non aiuta l’ambiente, anzi: rovina carichi di materiale riciclabile e aumenta i costi di trattamento, a carico della collettività. Se non serve a contenere qualcosa quando l’hai comprato, non va nella raccolta plastica».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.