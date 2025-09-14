Tutti pazzi per Richard HTT. Pienone al Milano Comics and Games di Malpensafiere

Tutti pazzi per Richard HTT al Milano Comics and Games di Malpensafiere, la fiera annuale del mondo manga, anime, cosplay, gaming e tutto ciò che ruota intorno alla cultura pop che va dal Giappone alla Corea. Unica concessione al mondo occidentale il ring del wrestling.

I padiglioni del centro espositivo di Busto Arsizio in questo weekend (oggi è ancora possibile visitarla) sono stati invasi da migliaia di appassionati che hanno sfoggiato costumi ispirati ai più popolari personaggi del fumetto e dei videogiochi.

Un simposio fatto di aree dedicate ad ogni singolo trend del settore dai fumetti, all’oggettistica, dai palchi per gli/le amanti del K Pop agli youtuber e content creator digitali con milioni di followers, fino all’area gaming dove è possibile entrare in mondi virtuali con laser games, realtà virtuale, postazioni per videogiochi.

Star del sabato è stato Richard HTT, youtuber disegnatore e musicista che in 17 anni di attività si è costruito una vera e propria fan base di appassionati che, dopo il talk in cui è stato mostrato anche il primo video pubblicato nel 2008 su You Tube, ha accontentato centinaia di seguaci che si sono messi in fila per un autografo e un selfie.

Il programma di oggi, domenica 14 settembre, lo trovate qui: https://www.fieredelfumetto.it/