Tutti pazzi per Richard HTT. Pienone al Milano Comics and Games di Malpensafiere
Gli spazi fieristici di Busto Arsizio invasi da migliaia di appassionati di tutto ciò che ruota intorno a manga, anime, cosplay e gaming. Bagno di folla per lo Youtuber romano
Tutti pazzi per Richard HTT al Milano Comics and Games di Malpensafiere, la fiera annuale del mondo manga, anime, cosplay, gaming e tutto ciò che ruota intorno alla cultura pop che va dal Giappone alla Corea. Unica concessione al mondo occidentale il ring del wrestling.
Galleria fotografica
I padiglioni del centro espositivo di Busto Arsizio in questo weekend (oggi è ancora possibile visitarla) sono stati invasi da migliaia di appassionati che hanno sfoggiato costumi ispirati ai più popolari personaggi del fumetto e dei videogiochi.
Un simposio fatto di aree dedicate ad ogni singolo trend del settore dai fumetti, all’oggettistica, dai palchi per gli/le amanti del K Pop agli youtuber e content creator digitali con milioni di followers, fino all’area gaming dove è possibile entrare in mondi virtuali con laser games, realtà virtuale, postazioni per videogiochi.
Star del sabato è stato Richard HTT, youtuber disegnatore e musicista che in 17 anni di attività si è costruito una vera e propria fan base di appassionati che, dopo il talk in cui è stato mostrato anche il primo video pubblicato nel 2008 su You Tube, ha accontentato centinaia di seguaci che si sono messi in fila per un autografo e un selfie.
Il programma di oggi, domenica 14 settembre, lo trovate qui: https://www.fieredelfumetto.it/
Galleria fotografica
