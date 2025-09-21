Uomo ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: fermate tre persone, due sono di Busto Arsizio
Due uomini e una donna accusati dell’omicidio di Hayati Aroyo a Sesto San Giovanni: per gli inquirenti all’origine c’era un video compromettente che ritraeva la donna in atteggiamenti intimi
Due uomini e una donna si trovano in carcere a Busto Arsizio dopo essere stati arrestati con l’accusa di aver partecipato all’omicidio di Hayati Aroyo, 62 anni, accoltellato e poi bruciato il 23 luglio scorso in un appartamento di Sesto San Giovanni.
(foto d’archivio)
I poliziotti hanno infatti arrestato moglie e marito di 36 e 38 anni di Busto Arsizio e un loro amico di 33 anni, di origini straniere. La vittima fu colpito con decine di coltellate e l’alloggio incendiato subito dopo per cancellare le tracce.
Gli inquirenti hanno escluso un movente mafioso nonostante la vittima fosse cognato del boss turco Huseyin Sarai ucciso a Crotone nel 2005. Il movente sarebbe invece legato al timore che Aroyo potesse diffondere un video compromettente della donna in atteggiamenti intimi durante un festino.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.