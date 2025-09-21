Varese News

Uomo ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: fermate tre persone, due sono di Busto Arsizio

Due uomini e una donna accusati dell’omicidio di Hayati Aroyo a Sesto San Giovanni: per gli inquirenti all’origine c’era un video compromettente che ritraeva la donna in atteggiamenti intimi

Due uomini e una donna si trovano in carcere a Busto Arsizio dopo essere stati arrestati con l’accusa di aver partecipato all’omicidio di Hayati Aroyo, 62 anni, accoltellato e poi bruciato il 23 luglio scorso in un appartamento di Sesto San Giovanni.

I poliziotti hanno infatti arrestato moglie e marito di 36 e 38 anni di Busto Arsizio e un loro amico di 33 anni, di origini straniere. La vittima fu colpito con decine di coltellate e l’alloggio incendiato subito dopo per cancellare le tracce.

Gli inquirenti hanno escluso un movente mafioso nonostante la vittima fosse cognato del boss turco Huseyin Sarai ucciso a Crotone nel 2005. Il movente sarebbe invece legato al timore che Aroyo potesse diffondere un video compromettente della donna in atteggiamenti intimi durante un festino.

Pubblicato il 21 Settembre 2025
