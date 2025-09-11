Varano Borghi celebra la prima autostrada del mondo con una mostra fotografica

Anche Varano Borghi celebra l’Autostrada dei Laghi. Lo fa con una mostra fotografica organizzata dalla Pro Loco di Varano Borghi in collaborazione con l’ingegnere Liborio Rinaldi e il Gruppo fotografico Arcobaleno di Castronno.

La mostra si può visitare da martedì 23 a domenica 28 settembre (da martedì a venerdì 16:00-18:00; sabato e domenica 10:00-12:00 e 14:00-18:00). Per l’occasione, venerdì 26 settembre alle 20:45 Liborio Rinaldi presenta il suo libro Inizia il futuro.

La prima autostrada al mondo

L’Autostrada dei Laghi, chiamata anche A8, è stata inaugurata il 21 settembre 1924 dal re Vittorio Emanuele III, che partecipò di persona sottolineando l’importanza dell’evento.

Il progetto del resto era rivoluzionario. L’ingegnere Piero Puricelli (milanese per nascita e varesino per scelta) aveva acquistato nel paese di Lomnago (non ancora unito a Bodio) una villa prestigiosa e già nel 1921 aveva fatto costruire a sue spese un tratto stradale asfaltato, il primo in Italia, tra Azzate e Bodio per rendere più agevole il percorso verso la sua residenza.

Tre anni dopo, l’ingegnere sedeva accanto al re sulla sua berlina, per il viaggio inaugurale di quell’opera grandiosa che aveva progettato in tre anni e fatto costruire in soli quindici mesi. L’Autostrada dei Laghi diede inizio così al futuro e al progresso.