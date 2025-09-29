Varese celebra San Michele Arcangelo, premiati gli agenti della Polizia di Stato

Lunedì 29 settembre la Polizia di Stato ha celebrato a Varese San Michele Arcangelo, patrono del corpo e simbolo di giustizia e protezione. Una ricorrenza che richiama la missione quotidiana delle donne e degli uomini in divisa: garantire il rispetto delle leggi, l’ordine pubblico e la sicurezza della comunità.

In occasione della festività, durante la mattinata, nella sala riunioni della Questura, il Prefetto Salvatore Pasquariello e il Questore Carlo Mazza hanno consegnato i riconoscimenti premiali al personale della Questura e degli Uffici di Specialità che si è particolarmente distinto nell’espletamento dei servizi di Polizia.

Quest’anno, le attività oggetto di riconoscimento premiale da parte del Capo della Polizia hanno riguardato indagini di polizia giudiziaria e di natura patrimoniale.

In particolare, dieci operatori della Squadra Mobile sono stati premiati per aver individuato gli autori di un omicidio, nonché per aver disarticolato un gruppo criminale composto da cittadini marocchini dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti in ambito boschivo.

Due operatori della Divisione Anticrimine sono stati premiati per aver coordinato un’attività d’indagine che si è conclusa con il sequestro ai fini di confisca di beni mobili ed immobili nei confronti di un individuo dedito alla coltivazione intensiva di sostanza stupefacente.

Due operatori della Polizia Stradale sono stati premiati per aver arrestato due cittadini extracomunitari responsabili di reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e un operatore della Polizia Ferroviaria è stato premiato per aver coordinato un’attività che si è conclusa con il fermo indiziato di delitto di un cittadino italiano resosi responsabile del reato di rapina aggravata presso un istituto di credito.

Inoltre, sono state consegnate le Medaglie di Commiato D’Argento al personale che nell’anno in corso è stato collocato in quiescenza. A seguire, presso la chiesa di San Vittore in Casbeno, è stata celebrata la Santa Messa, officiata dal Vicario Episcopale della Diocesi Pastorale di Milano Rev. Franco Gallivanone e dal Cappellano della Polizia di Stato Don Giorgio Spada alla presenza di autorità provinciali e locali militari, civili e religiose.

La giornata è stata un momento di riflessione e preghiera per i poliziotti e i loro familiari, oltre che per la comunità, in un clima di ringraziamento per il servizio e la dedizione quotidiana alla tutela della sicurezza pubblica. Il sentito riconoscimento da parte delle istituzioni e dei cittadini ha confermato come la missione della Polizia di Stato sia un fattore determinante per la coesione sociale e l’equilibrato sviluppo del territorio di Varese, riaffermando l’importanza di agire sempre sotto il principio guida di “Sub Lege Libertas”.