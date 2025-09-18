VareseDoYouBike: con l’edizione di Agrivarese torna anche Agrigravel

Tra gli eventi più attesi di Agrivarese 2025, in programma domenica 28 settembre a Busto Arsizio, ci sarà anche la seconda edizione della “Agrivarese Gravel”, una cicloturistica che invita tutti gli appassionati di bicicletta a scoprire il territorio varesino attraverso un affascinante e inedito percorso. Questo evento è frutto della collaborazione tra Ciclovarese e Varese Bike Guide, nell’ambito del progetto #VareseDoYouBike, promosso dalla Camera di Commercio.

Il percorso di 60 chilometri si snoda tra alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra provincia, passando per il Parco Alto Milanese, il Parco del Ticino e la Valle Olona. Un viaggio che porterà i partecipanti a scoprire non solo la bellezza del paesaggio, ma anche la storia della Seconda Guerra Mondiale, con passaggi lungo le piste di raccordo utilizzate durante il conflitto e il relativo museo all’aperto. Tra i punti panoramici, non mancherà il punto “spotter” di Malpensa, che regala una vista spettacolare sull’aeroporto e sul Monte Rosa. L’itinerario si concluderà al Museo Agusta di Cascina Costa di Samarate, per un tuffo nella storia dell’aviazione.

Il ritrovo è fissato per le 8:00 in Piazza San Giovanni a Busto Arsizio, da dove partiranno tutti i ciclisti. Durante il percorso, sarà previsto un ristoro con prodotti tipici locali per fare una pausa energizzante.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online sul sito ufficiale di Varese Bike Guide (www.varesebikeguide.it) o nei negozi convenzionati indicati nel sito. È possibile iscriversi anche la mattina stessa dell’evento, prima della partenza. Il costo per partecipare è di 15 euro per chi si prenota online e di 20 euro per chi si iscrive alla partenza.

Non perdere l’opportunità di vivere una giornata all’insegna dello sport, della storia e della natura: Agrigravel 2025 ti aspetta!