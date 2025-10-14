A Crenna e Moriggia doppia castagnata per salutare l’autunno

Torna il profumo d’autunno negli oratori di Crenna e Moriggia, dove anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la tradizionale castagnata. Due pomeriggi all’insegna della convivialità, pensati per riunire la comunità attorno al piacere semplice delle castagne appena arrostite e del vin brulé caldo.

Il primo momento è in programma sabato 19 ottobre all’oratorio di Crenna, dove dalle 15 alle 18 sarà possibile trascorrere qualche ora in compagnia, tra chiacchiere, profumi autunnali e la genuinità delle tradizioni di quartiere.

La settimana successiva, sabato 26 ottobre, la festa si sposterà invece all’oratorio di Moriggia, con lo stesso orario e la stessa atmosfera di allegria e partecipazione. In questa occasione, oltre alle caldarroste e al vin brulé, ci sarà anche una gustosa novità: alle 12.30 verranno preparati e distribuiti panzerotti d’asporto, prenotabili in anticipo presso la sacrestia o la segreteria dell’oratorio.

Due momenti semplici ma ricchi di calore, che uniscono grandi e piccoli nella condivisione dei sapori e dello spirito comunitario dei due quartieri di Gallarate, oggi riuniti in unica .