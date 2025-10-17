Varese News

Scuola

A Gavirate gli alunni della “Risorgimento” rendono omaggio ai carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Disegni e messaggi lasciati alla vicina caserma nella giornata di lutto nazionale per i funerali di Stato dei tre militari

scuola primaria gavirate omaggio carabinieri

Gli alunni della scuola primaria “Risorgimento” di Gavirate hanno reso omaggio ai tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano (Verona).

In occasione della giornata di lutto nazionale per i funerali di Stato dei tre militari, una rappresentanza di alunni si è recata nella vicina caserma e con grande rispetto ed emozione, hanno voluto rendere omaggio all’Arma e ringraziare i militari per il loro prezioso servizio quotidiano a tutela della collettività.

Il gesto, semplice ma significativo, ha rappresentato un momento di memoria e gratitudine verso i tre caduti – Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello – e un’occasione per trasmettere ai più giovani i valori di coraggio, dedizione e senso dello Stato.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.