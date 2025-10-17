A Gavirate gli alunni della “Risorgimento” rendono omaggio ai carabinieri caduti a Castel d’Azzano

Gli alunni della scuola primaria “Risorgimento” di Gavirate hanno reso omaggio ai tre carabinieri morti nell’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano (Verona).

In occasione della giornata di lutto nazionale per i funerali di Stato dei tre militari, una rappresentanza di alunni si è recata nella vicina caserma e con grande rispetto ed emozione, hanno voluto rendere omaggio all’Arma e ringraziare i militari per il loro prezioso servizio quotidiano a tutela della collettività.

Il gesto, semplice ma significativo, ha rappresentato un momento di memoria e gratitudine verso i tre caduti – Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello – e un’occasione per trasmettere ai più giovani i valori di coraggio, dedizione e senso dello Stato.