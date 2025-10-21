Varese News

A Giubiano la commemorazione dei Caduti varesini delle Guerre Risorgimentali

L’evento è promosso dall’associazione “Varese per l’Italia 26 maggio 1859” e si chiuderà con un omaggio musicale al violino

Commemorazione caduti varesini nelle Guerra d'Indipendenza

Domenica 26 ottobre 2025, al Cimitero Monumentale di Giubiano a Varese, si terrà la consueta cerimonia di commemorazione dei Caduti varesini delle Guerre Risorgimentali. L’appuntamento è fissato per le ore 10.30.

L’iniziativa è promossa dall’associazione “Varese per l’Italia 26 maggio 1859”, che ogni anno ricorda il sacrificio di chi combatté per l’unità nazionale. Alla cerimonia parteciperanno anche i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, insieme a un picchetto in uniforme storica del Gruppo Storico Tre Leoni, che indosserà la divisa dei Cacciatori delle Alpi.

Ricordo dell’avvocato Giovanni Valcavi

Durante la cerimonia verrà reso omaggio anche alla tomba dell’avvocato Giovanni Valcavi, primo presidente del sodalizio garibaldino varesino. Un momento di raccoglimento per ricordare una figura che ha contribuito a custodire e tramandare la memoria del Risorgimento in città.

L’evento si concluderà con l’accompagnamento musicale di un violino, che darà un tocco evocativo al momento commemorativo, a suggello del legame tra la città di Varese e la sua storia risorgimentale.

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
