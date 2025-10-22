A Glocal un workshop per imparare a fare datajournalism con l’AI
Dall'estrazione all'analisi dei dati, fino alla loro visualizzazione: un laboratorio per imparare a fare giornalismo con i dati utilizzando l'intelligenza artificiale
Uno dei settori del giornalismo nei quali l’intelligenza artificiale può giocare un ruolo di acceleratore è senza dubbio quello legato al datajournalism, ovvero al giornalismo fatto con i dati. Una tipologia di racconto della realtà che richiede conoscenza nel campo della statistica, come della visualizzazione dei dati e nei quali i modelli di AI possono rendere più semplice il lavoro dei cronisti.
Che si tratti di estrarre dei dati da un documento in pdf, di analizzarli, di visualizzarli o addirittura di scrivere un codice che interroghi un sito web per estrarre informazioni, attività che per i datajournalist sono pane quotidiano, i modelli di AI oggi disponibili possono essere d’aiuto per chi si avvicini a questa forma di giornalismo.
E appunto a Glocal è previsto un workshop che permetterà di scoprire quali sono le operazioni che è possibile delegare ad un LLM e quali prompt utilizzare per ottenere i risultati cui si è interessati. A tenerlo sarà Riccardo Saporiti, datajournalist che collabora con Wired e InfoData24, il data blog del Sole24Ore. L’incontro è in programma sabato 8 novembre a partire dalle 9:00 a Materia, la sede di VareseNews, a Castronno in via Confalonieri 5. Il corso garantisce crediti per la formazione continua dei giornalisti: per ottenerli è necessario iscriversi sulla piattaforma formazionegiornalisti.it.
L’immagine di copertina è stata realizzata utilizzando il modello di intelligenza artificiale Chat-GPT 5
